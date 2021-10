Nowoczesna rusza z nową akcją, politycy pokazują paragony. „#DrogiPremierze”

W środę 20 października rozpoczęła się akcja Nowoczesnej, którą określa hasztag „DrogiPremierze”. Partia zachęca użytkowników mediów społecznościowych do dzielenia się zdjęciami paragonów. Wszystko po to, aby pokazać, że ceny poszczególnych produktów wzrastają. „Dziś w całej Polsce ruszamy z akcją #DrogiPremierze! Ceny rosną, a rząd przygląda się bezczynnie. Pokażcie swoje paragony, pokażemy je Mateuszowi Morawieckiemu” – czytamy we wpisie Nowoczesnej na Twitterze.

O opisywanej inicjatywie w mediach społecznościowych wspomniał również lider Nowoczesnej. „#DrogiPremierze, z całej Polski, z tym hasztagiem wysyłamy do Pana paragony z zakupów. Proszę to potraktować jak kartkę świąteczną od milionów Polaków. Bo w tym roku Święta będą najdroższe od lat!” – napisał Adam Szłapka.

Nowoczesna rusza z nową akcją. „DrogiPremierze”

W mediach społecznościowych paragony z zakupów opublikowały Monika Rosa i Katarzyna Lubnauer. „Drogo, drogo, #drogipremierze. Pewnie ze szczytów władzy tego nie widać... a jak tam plany obniżki akcyzy na paliwo?” – napisała Monika Rosa. „#DrogiPremierze, może wybierze się Pan do sklepu. Jest drogo, a nawet drożej. Mięso z kurczaka po 20 zł za kilogram, a olej roślinny 1l za 10 zł. Wasza polityka zrujnuje Polaków!” – komentowała z kolei Katarzyna Lubnauer.

Głos w sprawie zabrał również Witold Zembaczyński. „#DrogiPremierze zrobiliśmy skromne zakupy i poszło 88.10 zł, dodatkowo kupiliśmy litr oleju za 9.99 zł” – napisał polityk. W dalszej części oznaczył premiera Mateusza Morawieckiego, po czym dodał: „Zająłby się Pan drożyzną, zamiast kompromitować Polskę na forum UE. Inaczej wszyscy pójdziemy z torbami, ale już nie na zakupy”. W ten sposób Witold Zembaczyński odniósł się do wczorajszej debaty o praworządności w Polsce, która odbyła się w Parlamencie Europejskim.

Przypomnijmy – w ubiegłym tygodniu Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące inflacji CPI za wrzesień 2021 roku. Ten wskaźnik wynosi obecnie 5,9 proc.

