Premier i minister zdrowia „sprowadzili niebezpieczeństwo na życie ludzi”? Nowoczesna zawiadamia prokuraturę

Na wtorkowej konferencji prasowej przed Prokuraturą Rejonową Warszawa-Śródmieście Adam Szłapka i Katarzyna Lubnauer poinformowali, że Nowoczesna składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Lubnauer wyjaśniła, że chodzi o artykuł 231. Kodeksu karnego, czyli niedopełnienie obowiązków, oraz o artykuł 165., czyli sprowadzenie niebezpieczeństwa na życie lub zdrowie ludzi. Wyliczała też, że w związku z COVID-19 w ciągu ostatniego tygodnia zmarło 1960 osób.

– Nie może być tak, że rząd nic nie robi. Rząd boi się antyszczepionkowców – powiedziała Lubnauer. – Pan Niedzielski wprost mówi, że oni są co prawda nieliczni, ale agresywni. Mówi wprost, że w związku z tym nie podejmuje działań. Nie z tego powodu, że nie ma rozwiązań takich, jakie podejmują inne kraje, tylko z tego powodu, że klęczy przed foliarzami – stwierdziła. Jak dodała, można to określić jako „niedopełnienie obowiązków” i „działanie na niekorzyść społeczeństwa”.

Przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka podkreślał, że władza to „przede wszystkim podejmowanie decyzji”, również tych „trudnych” i „niepopularnych”. – Często bardzo niepopularnych decyzji, które są dobre z punktu widzenia państwa i społeczeństwa, ale czasem mogą wywoływać sprzeciw – powiedział. – Po ostatnich dwóch tygodniach wiemy, że dla zabezpieczenia zdrowia i życia obywateli rząd Mateusza Morawieckiego nie ma większości w parlamencie – zaznaczył. I ocenił, że nadszedł moment, gdy „Mateusz Morawiecki powinien po prostu podać się do dymisji”.

Koronawirus w Polsce. Będą nowe obostrzenia?

Mimo że sytuacja epidemiczna pogarsza się od dłuższego czasu, dopiero w poniedziałek minister zdrowia zasugerował, że wkrótce obostrzenia mogą zostać zaostrzone.Interia podała nieoficjalnie, że na liście nowych obostrzeń miałyby się pojawić ograniczenia we wstępie do takich miejsc jak kina, teatry, czy restauracje. Ostrzejsze limity w liczbie klientów sklepów także są na celowniku władzy. Limity miałyby nie obowiązywać osób zaszczepionych, tak jak to obecnie wynika z rządowych rozporządzeń. Zaostrzone przepisy mogą wejść w życie już od początku grudnia.

Poza tym na środę planowane jest zaproponowane przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek spotkanie z opozycją. Marszałek zasugerowała, by wszystkie kluby i koła parlamentarne porozumiały się w kwestii walki z pandemią. Opozycja zarzuca bowiem partii rządzącej, że ta nie radzi sobie z czwartą falą i boi się reakcji wyborców na nowe obostrzenia.

