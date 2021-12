Donald Tusk w Kijowie: Rozwijajcie swoją armię i brońcie granic

– Chronicie wartości europejskie, jednocześnie tocząc walkę o utrzymanie własnych granic – mówił podczas wystąpienia na Forum Bezpieczeństwa w Kijowie Donald Tusk. – Nie popadajcie w zwątpienie. Rozwijajcie demokratyczne instytucje, rozwijajcie swoją armię i brońcie granic – nawoływał.

Cytowany przez Polską Agencję Prasową i Wirtualną Polskę Donald Tusk wskazywał również, że Ukraińcy nie są sami w walce z Władimirem Putinem. – Jest takie polskie powiedzenie: gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. My, Polacy, nie chcemy biernie patrzeć na ten spór. Zrobię wszystko, by wasi polscy przyjaciele zjednoczyli się i pomogli wam w tych ciężkich zmaganiach z Rosją. To leży w interesie obu naszych narodów, naszej wspólnej przyszłości – zapewniał.

Donald Tusk na Forum Bezpieczeństwa w Kijowie: Mamy nadzieję, że Ukraina będzie członkiem Unii Europejskiej

Donald Tusk zaapelował również do ukraińskich polityków, by zamiast się spierać, odnaleźli drogę do porozumienia i zjednoczenia się w obliczu zagrożenia ze strony putinowskiej Rosji. – Macie tysiące przyjaciół w Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że Ukraina będzie członkiem Unii Europejskiej. Będziemy zabiegać o realizację tego marzenia – zakończył.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie wzrosło zagrożenie ze strony Rosji, która rozlokowała swoje wojska przy granicy z Ukrainą. Działania Białorusi przy granicy z Polską również są uważane za element strategii Władimira Putina w regionie, choć sam prezydent Rosji nieustannie zaprzecza, jakoby miał jakikolwiek związek z napięciem na granicy.