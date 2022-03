Rzecznik rządu o szczegółach zmian konstytucji. „Tusk jak zwykle w zręczny sposób manipuluje”

Piotr Muller podkreślił podczas konferencji prasowej, że w polskim systemie prawnym możliwe jest tylko i wyłącznie mrożenie majątków, nie ma możliwości przepadku majątku. Właśnie tym rzecznik rządu uzasadnił potrzebę zmian w konstytucji. – W polskim systemie prawnym możliwe jest tylko i wyłącznie mrożenie majątków tego typu, czyli na przykład użycie ustawy o zagrożeniach terrorystycznych i te działania są podejmowane, natomiast nie ma możliwości przepadku tego typu majątku na rzecz Skarbu Państwa, później wykorzystanie ich na przykład w zakresie refinansowania skutków wojennych, które są realizowane przez Rosję – tłumaczył polityk PiS.

Komentując spotkanie Mateusza Morawieckiego z opozycją, rzecznik rządu nie omieszkał skrytykować Donalda Tuska. – Oczywiście Donald Tusk jak zwykle w zręczny sposób manipuluje tym, co się stało na spotkaniu, bo oczywiście Tusk wie doskonale, że SSP są niezależnie od rosyjskiego węgla, a podmioty prywatne kupują tego typu węgiel i dlatego my domagamy się na poziomie UE, żeby wprowadzić sankcje, bo inaczej ten węgiel może do nas trafiać chociażby ze strony niemieckiej, z każdego innego kraju UE – powiedział Piotr Muller.

Co powiedział Donald Tusk?

Donald Tusk po spotkaniu przedstawicieli klubów parlamentarnych i kół poselskich z premierem i wicepremierem w sprawie propozycji zmian w związku z inwazją Rosji na Ukrainę stwierdził, że propozycja zamrożenia rosyjskich aktywów w Polsce nie spotkała się z pozytywną opinią premiera. – Postulat, by nie wpuszczać Orbana, a za jego pośrednictwem Rosjan, do naszego przemysłu naftowego nie spotkał się z akceptacją i został odrzucony przez pana premiera – stwierdził.

Szef PO dodał, że skierował prośbę o wykaz firm, które kupują węgiel w Rosji, jednak Morawiecki nie odniósł się do apelu Tuska. – Na moją propozycję, by zastosować działania, które zablokują możliwość kupowania węgla z Rosji bez czekania na podnoszenie ceł, nie dostałem żadnej odpowiedzi – wyjaśnił.

