Morawiecki spotkał się z premierem Holandii. „Jesteśmy gotowi silnie uderzyć w rosyjski reżim”

– Przedyskutowaliśmy z premierem Holandii wszystkie możliwe mechanizmy, które mają ulżyć i pomóc uchodźcom z Ukrainy, których ponad 2 mln znajdują się już w Polsce. Dziękuję Królestwu Niderlandów za pełną deklarację wsparcia w tym procesie – powiedział szef polskiego rządu po spotkaniu z Markiem Rutte.

Wojna na Ukrainie. Morawiecki o pomocy uchodźcom z Ukrainy

– W roku 2015/2016 kiedy mieliśmy do czynienia z poprzednią dużą bardzo falą uchodźców, wtedy na terenie Turcji zostało część uchodźców. Podobna ilość, może nieco większa i Komisja Europejska zdecydowała się na duże płatności w dwóch bardzo dużych transzach. Dwie transze po 3 miliardy euro, aby tam ci ludzie mogli przetrwać. Dziś mamy do czynienia z innego rodzaju uchodźcami wojennymi, ale można powiedzieć, że nawet w pewnym sensie sytuacja jest trudniejsza, ponieważ mamy do czynienia z uchodźcami, którzy właściwie reprezentują część swoich rodzin. Mężczyźni zostali walczyć, a kobiety z dziećmi i starsze osoby są w Polsce, a więc system ochrony zdrowia, szkolnictwo, wszystkie nasze instytucje publiczne zostały uruchomione po to, aby normalnie można było zaoferować namiastkę normalności tutaj w Polsce – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Premier zaznaczył, że obecnie niezwykle ważna jest jedność Zachodu w kwestii nakładania sankcji na Rosję. – Putin musi wiedzieć, że wraz z każdą kolejną zbrodnią wojenną będą kolejne sankcje i to robimy, to obiecujemy Kremlowi, że na pewno będziemy wzmacniać nasze stanowisko. Rozmawialiśmy dzisiaj o blokadzie wszystkich portów europejskich na statki rosyjskie – tłumaczył polityk PiS.

Według Morawieckiego „Putin musi poznać tę prawdę, która chyba jest mu obca, że zło, tyrania odchodzi w niepamięć, zło przegrywa, a dobro, sprawiedliwość, wolność, suwerenność wygrywają”. – Holandia razem z Polską ręka w rękę zrobi wszystko, żeby ta idea wolnej Ukrainy, suwerennej Ukrainy zwyciężyła. Co do misji pokojowej to zaproponujemy oficjalnie ten temat na najbliższym spotkaniu NATO. Wiadomo, że musi się to, ta dyskusja odbyć i musi być zgoda państw członkowskich, państw Paktu Północnoatlantyckiego, żeby taka misja się zadziała – zapewnił polski premier.

Rutte po spotkaniu z Morawieckim o sankcjach na Rosję

– Jesteśmy gotowi silnie uderzyć w rosyjski reżim czy to poprzez sankcje, czy dostawy broni. Będziemy współpracować i sprawdzać, co możemy jeszcze zrobić w sprawie zamykania portów, kolejnych sankcji. Polska jest sąsiadem Ukrainy, ma szczególną rolę do odegrania, jest pierwszym miejscem schronienia, dokąd uciekają Ukraińcy przed wojną, jestem pod wrażeniem jak Polacy wyszli naprzeciw potrzebom uchodźców – mówił premier Holandii.

– Zapowiedział, że odwiedzi jeden z punktów recepcyjnych, by zobaczyć jak wygląda praca na miejscu. Obiecał, że Holandia będzie stać ramię w ramię przy Polsce. Jesteśmy przyjaciółmi, dlatego nie baliśmy się też trudniejszych tematów, np. praworządności – dodał Mark Rutte.

