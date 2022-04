Pierwszy taki, udokumentowany przypadek w czasie wojny na Ukrainie. Starstreak zestrzelił rosyjski śmigłowiec, jest nagranie

Do mediów społecznościowych trafiło wideo, na którym widać, jak na skutek trafienia w rosyjski śmigłowiec Mi-28N maszynie odpada ogon. Do zdarzenia doszło nad Ługańskiem, na wschodzie Ukrainie. Jak podaje dziennik „The Times”, powołując się na źródła w brytyjskim ministerstwie obrony, na nagraniu udokumentowano użycie przez stronę ukraińską brytyjskiego najbardziej zaawansowanego, przenośnego systemu rakietowego Starstreak, który jest rozmieszczony na Ukrainie od prawie tygodnia. Także wysokie rangą źródło w przemyśle obronnym wskazało na użycie systemu. Według „The Times'a” to pierwszy znany przypadek użycia tej broni w wojnie na Ukrainie.

Wojna na Ukrainie. „Krok naprzód w możliwościach Ukraińców”

„To naprawdę krok naprzód w możliwościach Ukraińców, ponieważ zasięg systemu Starstreak jest znacznie większy. Jest absolutnie zabójczy i można nim zestrzelić wszystko, od MiG-a po śmigłowce bojowe – i jest niewiarygodnie celny” – skomentowało źródło „The Times”.

Ogromne możliwości systemu Starstreak

Produkowany w Wielkiej Brytanii przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Starstreak jest przeznaczony do niszczenia myśliwców i śmigłowców, które mogą być trafione z odległości do 7 kilometrów. Wystrzeliwane z niego pociski mogą osiągnąć prędkość ponad 3 machów, co sprawia, że są najszybszymi na świecie pociskami krótkiego zasięgu typu ziemia-powietrze. Wielka Brytania nie podała do publicznej wiadomości, ile sztuk takiej broni wysłała na Ukrainę.

Ukraina już 38. dzień broni się przed rosyjską agresją. Wojsko rosyjskie wycofuje się z rejonu Kijowa w kierunku wschodnim. W sobotę Rosjanie otworzyli ogień w kierunku protestujących mieszkańców okupowanego Enerhodaru, położonego w pobliżu Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.

