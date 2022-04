Sejm zajmie się projektem Andrzeja Dudy. „Ustawowy gniot. Nie wiem, kto go podsunął. Czarnek głównym beneficjentem”

W czwartek o godz. 17.30 ma się odbyć pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy, zakładającej powołanie Akademii Kopernikańskiej. Andrzej Duda skierował go do Sejmu na początku marca. – Nowa instytucja ma służyć wzmocnieniu polskiej kadry akademickiej, zwiększeniu jej konkurencyjności i rozwijaniu współpracy międzynarodowej – wyjaśniał prezydent, prezentując projekt.

Akademia Kopernikańska. Prezydencki projekt w Sejmie

Przygotowany wspólnie z Ministerstwem Edukacji i Nauki projekt zakłada, że nadzór nad Akademią ma sprawować premier, a jej członków (maksymalnie stu) będzie powoływał prezydent. Akademia ma zajmować się realizacją Narodowego Programu Kopernikańskiego – m.in. finansowaniem badań, przyznawaniem grantów i stypendiów, organizowaniem konferencji, organizacją co pięć lat Światowego Kongresu Kopernikańskiego, czy przyznawaniem Nagród Kopernikańskich w wysokości 500 tys. zł za wybitne osiągnięcia naukowe o przełomowym znaczeniu i zasięgu międzynarodowym. Projekt przewiduje też powołanie powiązanej z akademią publicznej Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. Koszt realizacji programu ma wynosić około 25 mln zł rocznie.

Nowacka krytykuje projekt

Pomysł ostro skrytykowała Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej. – Projekt tworzy instytucję równoległą do Polskiej Akademii Nauk, tylko nie będzie się dobierało po kompetencjach, tylko po sympatiach ministra Czarnka. Na początku minister będzie wskazywał, kto się nadaje do Akademii – wyjaśniała posłanka w rozmowie z Radiem Zet. Zdaniem Nowackiej Szkoła Głowna Mikołaja Kopernika ma być tworzona w „sposób niezrozumiały, niejasny”. – Nikt nie wie, skąd wezmą majątek, studentów, kadrę, ale wiemy, że będą mieli kategorię B+, co jest bardzo wysoką kategorią w nauce i szkolnictwie wyższym i trzeba na nią zapracować. (...) Zasady przyznawania grantów również budzą wątpliwości – wyliczała.

„Polska Agencja Kosmiczna przechodzi pod Czarnka”

Posłanka ma też duże zastrzeżenia do zapisów dotyczących organizacji Kongresu Kopernikańskiego. – Nigdy nie widziałam konferencji naukowej, dla której trzeba wyłączyć część swobód obywatelskich. Z tej okazji będzie zakaz zgromadzeń przez dwa dni w Toruniu obowiązywał – zwróciła uwagę. – Wisienką na torcie jest to, że Polska Agencja Kosmiczna przechodzi pod ministra Czarnka. Minister Czarnek chciałby być kosmicznym gościem i przejmuje Polską Agencję Kosmiczną – ironizowała Nowacka.

„Ustawowy gniot”

– Jestem zdumiona, że ktoś prezydentowi podsunął takiego ustawowego gniota. Nie wiem, kto podsunął to prezydentowi – tam jest dużo wątków, które wskazują, że Czarnek jest głównym beneficjentem – naprawdę nie zrobił z prezydenta nikogo mądrego. Nie wypada żeby ludzie z PiS robili z prezydenta osobę tak niesamodzielną i tak niewiedzącą co mówi. Mam liczne zastrzeżenia do Andrzeja Dudy, ale to co oni robią, a szczególnie Czarnek, to jest upokarzające – oceniła posłanka KO.

