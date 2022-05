Andrzej Duda spotkał się z prezydent Słowacji. „Polityka Węgier powoduje rozczarowanie”

Andrzej Duda przebywa z wizytą na Słowacji. Zuzana Czaputova podkreśliła, że to czwarte spotkanie polityków od jesieni 2021 r., ale ta intensywność została zwiększona m.in. przez wojnę na Ukrainie. Zdaniem prezydent Słowacji rosyjska agresja w sposób brutalny narusza prawo międzynarodowe. – Władimir Putin postanowił zniszczyć Ukrainę, ale Ukraińcy bronią się bohatersko, za co możemy ich podziwiać – mówiła Czaputova.

Według słowackiej polityk Rosję można powstrzymać m.in. dzięki sankcjom, ale potrzebna jest jedność UE. Czaputova dodała, że konieczna jest również dywersyfikacja źródeł ws. surowców z Rosji. Prezydent Słowacji zaznaczyła, że polityka Węgier w tym aspekcie jest odmienna, co powoduje zawód i rozczarowanie. Czaputova ujawniła także, że razem z Dudą chce odwiedzić polityków, którzy są wstrzemięźliwie nastawieni ws. statusu kandydata Unii Europejskiej dla Ukrainy.

Andrzej Duda z wizytą na Słowacji. „Polacy dokładnie wiedzą, co to znaczy rosyjski terror, okupacja”

Z kolei polski prezydent podkreślił, że głównym celem rozmowy był interkonektor gazowy. Duda zwrócił uwagę na historię Polski, dzięki której „Polacy dokładnie wiedzą, co to znaczy rosyjski terror, okupacja i śmierć z rosyjskiej ręki, a także propaganda i kłamstwo”. – Wiedzą, że jeśli Rosjanie zaprzeczają zbrodni, to znaczy, że praktycznie jej dokonali. Żadne rosyjskie argumenty nie są w stanie przekonać Polaków – wyjaśniał Duda na przykładzie Katynia.

Duda zaznaczył, że konieczne jest wsparcie ze strony UE. Dodał, że jest wiele problemów, które należy pokonać, aby uniezależnić się od Rosji i prowadzić skuteczną politykę sankcji. Prezydent Polski podsumował, że „Rosja używa surowców energetycznych jako broni, a Polski nie słuchano, jak protestowaliśmy przeciwko Nord Stream II”.

Zuzana Czaputova i postawie Viktora Orbana ws. Grupy Wyszehradzkiej

W pytaniach Czaputova powiedziała, że Viktor Orban wysuwa wątpliwości dotyczące Grupy Wyszehradzkiej i umniejsza jej geograficzne znaczenie. Duda przypomniał, że część krajów jest uzależniona od dostaw rosyjskich, więc pod tym względem postawa węgierskiego rządu jest zrozumiała, bo tamtejsza gospodarka mogłaby mieć olbrzymie problemy. Według polskiego prezydenta trzeba rozmawiać z Węgrami, ale kluczem jest to, czy Budapeszt w ogóle chce dywersyfikować swoje źródła.

