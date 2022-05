Najnowszy sondaż partyjny. „Mam dość” Marianny Schreiber wyprzedza dawnego koalicjanta PiS

W sondażu, który został przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu”, respondenci zostali zapytani, na którą partię oddaliby głos, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę. Na pierwszym miejscu znalazła się Zjednoczona Prawica, zdobywając 35,28 proc. głosów. Kolejne miejsca na podium zajęła Koalicja Obywatelska (25,09 proc.) oraz Polska 2050 Szymona Hołowni (12,35 proc.).

Najnowszy sondaż partyjny. Mam dość Marianny Schreiber wyprzedza Porozumienie

Wynikiem przekraczającym 10 proc. może pochwalić się jeszcze jedynie Lewica (10,91 proc.). Dalsze miejsca zajęli: Konfederacja (6,30 proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (4,72 proc.) oraz Kukiz'15 (2,20 proc.). Ciekawie przedstawiają się wyniki na końcu stawki. „Mam dość” Marianny Schreiber wyprzedza Porozumienie Jarosława Gowina. Obie partie zdobyły kolejno: 2,07 proc. i 0,82 proc. głosów.

Dziennikarze „Super Expressu” poprosili Mariannę Schreiber o komentarz do wyników sondażu. – Jestem bardzo zaskoczona i jestem w szoku, bo z jednej strony, ktoś może powiedzieć, że nie jest to super wynik, ale trzeba szczerze powiedzieć, że my nie jesteśmy jeszcze zarejestrowaną partią. Minęło dwa tygodnie od ogłoszenia (partii – red.), więc krótki czas. A biorąc pod uwagę całą otoczkę, która jest wokół mnie, osoby które mi źle życzą, to jestem w pozytywnym szoku – skomentowała.

Czytaj też:

Sondaż: kto z opozycji na premiera? Wynik nie może cieszyć Donalda Tuska