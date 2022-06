Burza po interwencji policji w Inowrocławiu. Jest jednoznaczna reakcja MSWiA

W niedzielę 26 czerwca Jarosław Kaczyński w ramach objazdu po kraju odwiedził Inowrocław. Przed budynkiem szkoły, w którym odbywało się spotkanie z wyborcami, zgromadzili się przeciwnicy wizyty prezesa PiS. Wykrzykiwali do Jarosława Kaczyńskiego niepochlebne hasła, a wulgaryzmy miały być kierowane wobec funkcjonariuszy policji, którzy zabezpieczali spotkanie.

Na nagraniu z miejsca zdarzenia widać, że w pewnym momencie doszło do przepychanki. Zamaskowany policjant odepchnął jednego z protestujących na trawnik, a następnie popchnął też drugiego manifestującego. Funkcjonariusz użył gazu łzawiącego.

Interwencja policji w Inowrocławiu była szeroko komentowana. Pojawiły się też pytania, czy funkcjonariusz, który użył gazu łzawiącego, przekroczył uprawnienia. W poniedziałek 27 czerwca komunikat w sprawie został opublikowany na stronie policji kujawsko-pomorskiej. „Podczas zabezpieczenia w Inowrocławiu policjanci wydawali polecenia i ostrzeżenia o użyciu siły fizycznej oraz miotacza gazu. Użycie tych środków umożliwia Ustawa z dnia 24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego. Pomimo wielokrotnie powtarzanych, jasnych i zrozumiałych poleceń wydawanych wobec osób, które podchodziły do kordonu funkcjonariuszy, aby te odsunęły się na bezpieczną odległość, osoby te nie reagowały, stawiając bierny opór, podchodząc coraz bliżej. Policjant, oceniając na miejscu sytuację, zastosował gradację używanych środków przymusu od siły fizycznej, która nie przyniosła oczekiwanego rezultatu, do użycia ręcznego miotacza gazu" – czytamy.

Jak dodano, na polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy służby prowadzą w tej sprawie postępowanie, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Zostało zabezpieczone nagranie z kamery funkcjonariusza.