Wizyta Pelosi na Tajwanie. Chiny nie przerwały manewrów wokół wyspy i „naruszyły jej terytorium”

Chińscy dyplomaci od dawna ostrzegali stronę amerykańską, odradzając zapowiadaną wizytę Nancy Pelosi na Tajwanie. Podkreślali, że będzie ona jaskrawym naruszeniem zasady „Jednych Chin”, według której Tajwan nie może mówić o niezależności od Pekinu. Spikerki nie odstraszyły jednak nawet manewry z ostrą bronią prowadzone wokół wyspy, tuż przy jej granicach. Jej samolot wylądował w nocy, a już rano w środę 3 sierpnia wygłosiła przemówienie, wychwalając siłę ducha lokalnych władz i mieszkańców.

Wizyta Pelosi na Tajwanie. Jednoznaczne stanowisko USA i reakcja Chin

– Jesteśmy dumni z naszej trwałej przyjaźni – podkreślała Pelosi u boku prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen. – Obecnie bardziej niż kiedykolwiek amerykańska solidarność z Tajwanem jest kluczowa. To wiadomość, którą dziś przynosimy – dodawała. Zapewniała, że jej wizyta daje „jednoznaczną jasność” co do tego, iż Stany Zjednoczone „nie opuszczą” demokratycznie zarządzanej wyspy. Nazwała jej mieszkańców „jednym z najbardziej wolnych społeczeństwa na świecie”.

Strona chińska tymczasem na wizytę Pelosi zareagowała wyjątkowo negatywnie. Manewry zaplanowane od czwartku do niedzieli są nieskrywaną reakcją na przylot amerykańskiej delegacji. – Chiny mają wszelkie prawo bronić swojej suwerenności i terytorialnej integralności. Jesteśmy w pełni usprawiedliwieni, by zrobić to, co do nas należy. Obecna sytuacja została w pełni wykreowana przez stronę amerykańską, więc w oczywisty sposób to ona musi ponieść odpowiedzialność – tłumaczył chiński ambasador w USA, Qin Gang.

Chiny naruszyły terytorium Tajwanu

Minister obrony Tajwanu w środę przekazał, że podczas manewrów Chiny naruszyły terytorium jego kraju i doprowadziły do blokady jego przestrzeni morskiej oraz powietrznej. Dodał też, że wojskowe ćwiczenia potężnego sąsiada naruszyły zasady ONZ. Zapowiedział, iż wszelkie ingerencje w terytorium Tajwanu spotkają się z kontrdziałaniami. Oskarżył też Pekin o prowadzenie „wojny psychologicznej” i namawianie ludzi do zgłaszania fałszywych zdarzeń lokalnym władzom.

Szef resortu obrony poinformował, że we wtorek 2 sierpnia 21 chińskich samolotów wtargnęło w strefę powietrzną Tajwanu. W dniu przybycia na wyspę Nancy Pelosi przez przestrzeń powietrzną wyspy przeleciało 10 myśliwców J-16, 8 J-11, jeden samolot Y-9, jeden Y-8 oraz jeden KJ-500. W odpowiedzi armia Tajwanu nadała przez radio ostrzeżenie i uruchomiła system obrony lotniczej, monitorując aktywność na swoim niebie.

Czytaj też:

Xi Jinping do Joe Bidena: Gdy igrasz z ogniem, to się oparzysz