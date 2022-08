Krystyna Pawłowicz oburzona: „»Psie«, »grzybie« jeden”. Internauta zwrócił jej uwagę

Sąd Rejonowy we Wrocławiu wydał w czwartek 4 sierpnia wyrok ws. Władysława Frasyniuka. Chodzi o słowa, które padły z ust byłego opozycjonisty o funkcjonariuszach Straży Granicznej. – To jest wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi. Tak nie postępuje żołnierz, to są śmieci po prostu – powiedział. Wypowiedź Frasyniuka została skrytykowana, a sprawa trafiła do sądu.

Byłego opozycjonistę oskarżono o użycie słów „znieważających i poniżających żołnierzy w opinii publicznej” oraz „narażających na utratę zaufania potrzebnego dla pełnienia służby”. Frasyniuk został uznany za winnego nieważenia żołnierzy, ale stopień społecznej szkodliwości czynu był na tyle niski, że postępowanie zostało umorzone na roczny okres próby. Były opozycjonista ma jednak zapłacić 3 tys. na cele społeczne.

Krystyna Pawłowicz cytuje Władysława Frasyniuka. „Ode mnie masz właściwą posadę”

Wyrok sądu skomentowała Krystyna Pawłowicz. „»Psie« i »śmieciu« od »je****a PiS«, »ku**w« i »wyp*********a«, »grzybie« jeden. Sędzia Anna Borkowska z Sądu Rejonowego we Wrocławiu umorzyła ci warunkowo sprawę! Za niewyobrażalne obrażanie żołnierza polskiego na służbie i dała ci rok »próby«. To ode mnie masz właściwą posadę” – napisała w mediach społecznościowych.

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego dodała do wpisu zdjęcie ogłoszenia sprzed lat o treści: „Stacja przyjmie: jedną kobietę do pilnowania ustępów. Wynagrodzenie: ile wyrobi”. Jeden z internautów zwrócił Pawłowicz uwagę, że „nie wypada jej używać takiej ekspresji”. Była posłanka PiS wyjaśniła, że cytuje Frasyniuka.

Sędzia TK tłumaczy się ze swoich słów. O „śmieciu” pisał też Zbigniew Ziobro

„A jemu zwrócił już pan uwagę na te słowa obelg? Czy tylko mnie pan „z szacunkiem” zwraca uwagę, na moje cytowanie słów tej chuliganerii i moje oburzenie na to haniebne poniżenie Polski?” – zapytała Pawłowicz. Słowa „śmieć” odnosząc się do komentarza wyroku sądu, użył również minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

