Skażenie Odry. Komendant główny policji wyznaczył gigantyczną nagrodę za pomoc w wykryciu sprawców!

Skażenie Odry to temat, który dominuje debatę publiczną. – Chcemy znaleźć winnych i ukarać sprawców tego ekologicznego przestępstwa, z którym najprawdopodobniej mamy tutaj do czynienia – powiedział Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej. Premier poinformował także o tym, że uzgodnił z ministrem spraw wewnętrznych i administracji oraz policją, że będzie przeznaczona specjalna nagroda, aby można było jak najszybciej namierzyć sprawcę przestępstwa wobec środowiska naturalnego. Szczegóły przedstawił wiceszef MSWiA.

Milion zł nagrody za pomoc w wykryciu sprawców!

– Najprawdopodobniej to człowiek jest przyczyną tego zjawiska. To jest albo nieodpowiedzialność, albo usuwanie jakiś ścieków w sposób nieuprawniony. Policja prowadzi postępowanie razem z prokuraturą. Komendant główny policji dzisiaj wyznaczył nagrodę za pomoc w wykryciu sprawców tej katastrofy ekologicznej w wysokości jednego miliona złotych – poinformował Maciej Wąsik.

Komunikat w sprawie został również opublikowany na oficjalnym profilu polskiej policji na Twitterze. „Gen.insp. Jarosław Szymczyk wyznaczył nagrodę w wysokości 1 mln zł (1000000 zł) za wskazanie osoby odpowiedzialnej za zanieczyszczenie rzeki Odra lub posiadającej istotne informacje mogące doprowadzić do ustalenia sprawców!” – podano.

Przypomnijmy – wczoraj Mateusz Morawiecki podjął decyzję o natychmiastowej dymisji szefa Wód Polskich Przemysława Dacy oraz szefa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Michała Mistrzaka. Premier zaznaczył, że jeśli dojdzie do wniosku, że „doszło do poważnego naruszenia obowiązków lub zbyt wolnego działania” to będą wyciągane kolejne konsekwencje.

