Olaf Scholz zapytany o wojnę w Ukrainie. „Niemcy dostarczają dużo broni”

Podczas dnia otwartego kanclerz Niemiec Olaf Scholz odpowiadał na pytania dotyczące wojny. – Putin rzeczywiście wpadł na pomysł, by przeciągnąć flamastrem po (mapie – red.) Europy, a następnie stwierdzić: „To jest moje, a to twoje”. Ale to nie działa w ten sposób – mówił kanclerz Niemiec. Zastrzegł przy tym, że nie zakończy dialogu z Putinem. – Musi być jasne, że nie damy się zastraszyć – dodał.

Były generał Bundeswehry Klaus Wittmann zapytał, dlaczego Niemcy nie dostarczają Ukrainie obiecanych transporterów opancerzonych. Kanclerz wymienił dostawy innych rodzajów broni i dodał, ze kraj dostarcza do Ukrainy „bardzo dużo broni”.

Spadek poparcia dla Olafa Scholza. Faworytem Niemców polityk Zielonych

Aż 62 proc. ankietowanych oceniło, że jest niezadowolonych z pracy kanclerz Niemiec Olafa Scholza – wynika z sondażu przez instytut badań opinii Insa dla "Bild am Sonntag".

Z najnowszego sondażu dla "Bild am Sonntag" wynika, że tylko 25 proc. ocenia pozytywnie kanclerza Niemiec. Gazeta zauważa, że to najgorszy wynik od początku kadencji. Ankietowani najlepiej ocenili chadeków z CDU/CSU, a jeśli chodzi o członków rządu - najlepiej oceniany jest wicekanclerz i minister gospodarki Robert Habeck (Zieloni).

Równie źle ankietowani ocenili koalicyjny rząd (SPD, Zieloni i FDP). 65 proc. negatywnie oceniło jego pracę, a zadowolonych z niego było tylko 27 proc. osób. Ocena dotyczyła „ogólnej oceny pracy kanclerza i rządu”. Badani nie odnosili się do konkretnych kwestii.

W analogicznym sondażu przeprowadzonym w marcu badani ocenili kanclerza znacznie lepiej. W marcu 46 proc. ankietowanych oceniało jego pracę pozytywnie, a 39 proc. negatywnie. Wtedy też Mniej niż połowa respondentów mówiła, że rząd Olafa Scholza funkcjonuje dobrze. 43 proc. ankietowanych nie zgodziła się z tym stwierdzeniem.

Gdyby wybory bezpośrednia na kanclerza odbywały się wkrótce, Scholz zająłby w nich trzecie. Większość respondentów chciałaby widzieć Roberta Habecka (Zieloni). Najwięcej głosów w wyborach uzyskaliby chadecy z CDU/CSU. Za nimi byliby Zieloni (21 proc.) i SPD (19 proc).

