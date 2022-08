Ziobro: Skoro premier zaufał Merkel i von der Leyen, to oczekujemy od niego „planu B”

Na początku czerwca Komisja Europejska zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy. Zawierał on jednak „kamienie milowe”, od spełnienia których uzależniono dokonanie jakichkolwiek wypłat dla naszego kraju. 15 lipca weszł w życie prezydencka nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, znosząca Izbę Dyscyplinarną SN.

Pod koniec lipca przewodnicząca KE Ursula von der Leyen oświadczyła jednak, że Polska nadal musi wywiązać się ze swoich obietnic, bo nowa ustawa o SN nie gwarantuje sędziom ich praw. Nasz kraj musi też dostosować się do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE.

Ziobro: Niemcy blokują KPO dla Polski

Odnosząc się do tej sytuacji, 22 sierpnia Zbigniew Ziobro stwierdził, że „to Niemcy blokują KPO dla Polski”. Podkreślał, że Ursula von der Leyen „jest politykiem niemieckim” i ocenił wprost, że „oszukała Polaków”.

Według Ziobry „Polska jest okradana”, a wiodącą rolę odgrywa w tym polityka niemiecka. – Musimy szukać recepty. Będziemy jako Solidarna Polska zwracać się do premiera Mateusza Morawieckiego – zapowiedział. – Skoro zaufał kanclerz Merkel i Ursuli von der Leyen to oczekujemy, że przedstawi nam „plan B” – mówił. – Będziemy robić wszystko, by Polska nie uległa szantażowi. Jesteśmy równoprawnym członkiem UE – dodawał.

Ziobro nazwał Tuska „kolaborantem”

Minister sprawiedliwości oskarżył też największą partię opozycyjną w naszym kraju. – Grają w porozumieniu cichym, licząc na wywrócenie rządu polskiego i przywróceniu ich kolaboranta Donalda Tuska – stwierdził, mówiąc znów o Niemcach. – Solidarna Polska przed tym przestrzegała: premiera, naszego koalicjanta. W polityce błędy się zdarzają, chodzi o to by mądrze wybrnąć. Jesteśmy gotowi współdziałać z PiS, by Niemcy nie ingerowali tak mocno w polskie sprawy – zapewnił.

Czytaj też:

Wojna w rządzie. „Ozdoba nie osłabi Morawieckiego, ale trochę krwi mu napsuje”