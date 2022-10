Stanisław Żaryn wydał „alert”. Ostrzega przed kampanią, która ma wywołać panikę

Rosyjskie media, które są podporządkowane Kremlowi, prowadzą wrogie działania informacyjne wobec Ukrainy, ale także Polski. Służalczy propagandziści za cel obrali sobie skłócenie tych dwóch narodów. Stanisław Żaryn, który obala fałszywe tezy Kremla, w mediach społecznościowych opublikował listę kłamliwych narracji.

„Ukraińcy są faworyzowani na rynku pracy i przy rekrutacji na uczelnie. Ukraińcy do tego stopnia opanują Polskę, że Polacy stracą to, co wypracowali lub odziedziczyli – odkąd w Polsce przybyło Ukraińców, wrosła fala przestępczości. Ukraińcy przyjeżdżają do RP tylko po zasiłki. W Polsce kiełkuje fascynacja ukraińskim neonazizmem. Władze RP chcą przeprowadzić »referendum« ws. przyłączenia zach. Ukrainy do Polski. Polska jest jedną z głównych podejrzanych o sabotaż wobec Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Terroryści, którzy mieli zakłócić „referenda”, byli szkoleni w Polsce” – brzmi lista kłamliwych haseł, które są kolportowane przez rosyjskie media.

„Alert dezinformacyjny”. Stanisław Żaryn o kampanii w mediach społecznościowych

W sobotę 1 października Stanisław Żaryn wydał „alert dezinformacyjny”. Jak przekazał sekretarz stanu w KPRM oraz pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP, w mediach społecznościowych „identyfikowana jest kampania mająca na celu wytworzenie paniki wśród Polaków”. „Tezy zawierają kłamstwa o przygotowaniach rządu do ucieczki z RP. Celem jest dyskredytacja rządu, ale również sianie paniki w zw. z wojną przeciwko Ukrainie” – czytamy.

