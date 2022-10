Premier Morawiecki wydzielił obowiązki Kuchcińskiemu i Dworczykowi

Dziennikarze „Rzeczpospolitej” dotarli do projektów rozporządzeń, w których Prezes Rady Ministrów wypisał zadania nowego szefa swojej kancelarii Marka Kuchcińskiego. Było to konieczne ze względu na pozostawienie w KPRM Michała Dworczyka, który poprzednio zajmował to samo stanowisko. Jako mocno zaangażowany w sprawy Ukrainy, Dworczyk pozostał blisko premiera i ma kontynuować swoją pracę w tym zakresie.

Początkowo doniesienia medialne mówiły o tym, że Kuchciński i Dworczyk mają sami podzielić się zadaniami i ustalić zakres swoich obowiązków. Możliwe, że tak to się właśnie odbyło, a premier jedynie chce zatwierdzić rozporządzeniami ich ustalenia. Istnieje też ewentualność, że postanowił jednak wziąć sprawy w swoje ręce. Po podpisaniu dokumentów, wejdą one w życie z mocą wsteczną od 12 października, czyli momentu powołania Kuchcińskiego na pozycję szefa KPRM.

Zgodnie z szykowanym podziałem, Marek Kuchciński ma kierować działalnością Kancelarii Premiera i nadzorować realizację jej zadań, wykonując jednocześnie misje zlecane mu przez rząd lub bezpośrednio premiera. Będzie miał wgląd w dokumenty i może żądać wszelkich potrzebnych informacji oraz sprawozdań od rządowej administracji. Ma też wolną rękę w powoływaniu zespołów potrzebnych do działania oraz zlecania ekspertyz i opracowań.

Z kolei minister Michał Dworczyk ma zajmować się pomocą dla państw sąsiednich, dostarczać KPRM analizy w tym zakresie i przedstawiać swoje rekomendacje. Do jego zadań zaliczono współdziałanie z Zespołem Pomocy Humanitarno-Medycznej. Premier oraz rząd będą mogli też zlecać Dworczykowi dodatkowe zadania.

