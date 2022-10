Były hipis z Podkarpacia „pogodził” zwaśnionych z PiS. Ma być „plastrem prezesa”

Kiedy możliwy powrót Marka Kuchcińskiego do gry obwieszczał nowo powstały portal i.pl, informacja ta była powielana, ale na ogół z adnotacją, że to scenariusz mało realistyczny. Kuchcińskiemu stuknęły właśnie trzy lata w niebycie i niewielu uwierzyło, że pobyt w czyśćcu właśnie dobiegł końca. Gdy latem 2019 r. musiał ustąpić ze stanowiska marszałka Sejmu, po ujawnieniu afery „air Kuchciński” z dziesiątkami lotów, w które zabierał członków rodziny i sejmowych znajomych, wydawało się, że to ostatnia tak poważna rola w jego politycznej karierze.

Miał 64 lata, marszałkiem Sejmu był od 2015 r., odchodził w atmosferze skandalu (choć z formalnego punktu widzenia nie złamał prawa i nie poniósł odpowiedzialności karnej), a kierując pracami izby niższej parlamentu, dał się poznać jako człowiek mało elastyczny i kompromisowy, umiarkowanie radzący sobie z presją.

Tymczasem to właśnie Marka Kuchcińskiego prezydent Andrzej Duda powołał 12 października na ministra członka rady ministrów i szefa KPRM.

– Nie można powiedzieć, że zachowanie pana marszałka doprowadziło do wybuchu tego słynnego „puczu” sprzed lat, ale też uczciwie trzeba przyznać, że średnio wtedy rozmasowywał sytuację i trochę udzielały mu się emocje rozgrzanej opozycji – wspomina w rozmowie z „Wprost” prominentny polityk PiS.