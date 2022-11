Marcin Dorociński w „Wikingach”. Ukraiński minister reaguje na błąd Netfliksa

We wtorek 22 listopada Netflix przedstawił nowe postacie, które pojawią się w drugim sezonie serialu „Wikingowie: Walhalla”. W wielkiego księcia Rusi Kijowskiej Jarosława Mądrego wcieli się polski aktor Marcin Dorociński. Premiera serialu już w styczniu.

Marcin Dorociński w hicie Netfliksa. Ukraińcy wytknęli błąd

„Poznajcie Jarosława Mądrego – nowego bohatera serialu Wikingowie: Walhalla, który już wkrótce sporo namiesza w świecie wikingów. Premiera 12 stycznia 2023 tylko na Netfliksie” – napisał Dorociński na Instagramie.

Opis nowych postaci pojawił się także w mediach społecznościowych serialu. Pierwotnie osoby odpowiedzialne za profile społecznościowe Netfliksa napisały o „królu Jarosławie Mądrym, wojowniczym władcy Północnej Rosji”.

Na takie opis szybko zareagowało na Twitterze ukraińskie Ministerstwo Kultury z wyraźnym zażenowaniem.

„Jarosław Mądry był Wielkim Księciem Kijowskim od 1019 roku aż do śmierci. Czasy, kiedy Rosja w ogóle nie istniała. Ruś Kijowska to nie Rosja” – czytamy we wpisie.

Netflix szybko poprawił post we wszystkich sieciach społecznościowych, pisząc, że chodzi o księcia Rusi Kijowskiej.

Ukraiński minister: M am nadzieję, że takich sytuacji będzie coraz mniej

Jak informuje portal „Ukraińska Prawda”, ukraiński minister kultury Ołeksandr Tkaczenko rozmawiał na ten temat z dyrektorem regionalnym Netflixa Alexem Longiem.

– Zwróciliśmy uwagę na ten błąd, wyjaśniliśmy, na czym polega problem. Oni rozumieją, że to jest problem. Zrozumieli też, że to jest niewłaściwe, skandaliczne i wpływa negatywnie na ich wizerunek – powiedziały służby prasowe resortu portalowi.

Sytuacje w mediach społecznościowych skomentował sam Tkaczenko.

„Wnioski ze sprawy z Netfliksem i pomylenia naszej Rusi (mam nadzieję, że przypadkowo i nieumyślnie) z Rosją, a nasz Jarosław Mądry został księciem ziem Północnej Rosji, są dwa: 1. Czeka nas wiele pracy w kształceniu międzynarodowej opinii społecznej o naszej historii; 2. Bliskie kontakty z partnerami pomagają rozwiązywać sytuacje niemal błyskawicznie. Dziękuję Netfliksowi, a szczególnie dyrektorowi regionalnemu Alexowi Longowi” – napisał minister na Facebooku. „Co jest w samym serialu – wciąż się dowiadujemy. Ale mam nadzieję, że takich sytuacji będzie coraz mniej” – dodał.

Ukraińsko-rosyjski spór o Ruś Kijowską

Prawo do dziedzictwa średniowiecznej Rusi Kijowskiej jest od lat przedmiotem sporu pomiędzy Ukrainą i Rosją. Ukraińcy, uznając Ruś Kijowską za pierwsze państwo ukraińskie, zwykle zwracają uwagę, że sama Moskwa, jak i Wielkie Księstwo Moskiewskie, powstało dopiero kilkaset lat później.

Z kolei Rosjanie uważają, że spadkobiercą Rusi Kijowskiej jest Rosja. Część z nich, tak jak Władimir Putin, odmawia przy okazji Ukrainie prawo do samostanowienia, twierdząc, że Rosjanie i Ukraińcy są jednym narodem.

