Putin wygłosi ważne przemówienie. „Będzie obszerne i pouczające”

Rzecznik Kremla przekazał, że w czwartek 15 grudnia Władimir Putin wygłosi specjalne przemówienie. Okazją do wystąpienia rosyjskiego przywódcy będzie posiedzenie Rady ds. Rozwoju Strategicznego i Projektów Narodowych. Z informacji Dmitrija Pieskowa wynika, że mowa prezydenta Rosji będzie obszerna i pouczająca.

– Posiedzenie Rady to bardzo ważne wydarzenie. Tradycyjnie jest ono organizowane pod koniec roku i jest przede wszystkim okazją do podsumowań najważniejszych wydarzeń i przedstawienia raportów na temat funkcjonowania machiny państwowej przez ostatnie 12 miesięcy – tłumaczył.

Nie tylko Putin. Kto jeszcze wygłosi przemówienie?

Po Władimirze Putinie głos ma zabrać także Denis Manturow (rosyjski minister handlu). W harmonogramie posiedzenia Rady znalazł się również czas na wystąpienie Aleksieja Diumina, byłego ochroniarza prezydenta Rosji, który obecnie sprawuje funkcję gubernatora obwodu tulskiego. To właśnie ten polityk jest uważany za jednego z najbliższych współpracowników rosyjskiego przywódcy. Jego nazwisko wielokrotnie przewijało się wśród możliwych następców Władimira Putina. Sam prezydent ma mieć wobec niego dług wdzięczności za to, że przed laty uratował go przed atakiem niedźwiedzia brunatnego.

Agencja TASS podała, że nie będzie to jedyne publiczne wystąpienie prezydenta Rosji w najbliższym czasie. W następnym tygodniu z polecenia przywódcy odbędzie się posiedzenie Rady Państwa, w trakcie którego zaplanowano przemówienie Władimira Putina. Rada jest organem doradczym prezydenta.

Putin może przełożyć orędzie

Agencja Reutera zwróciła uwagę na fakt, iż Władimir Putin jako prezydent musi corocznie wygłaszać orędzie do rosyjskiego parlamentu. Do tej pory jeszcze tego nie zrobił, a do końca roku zostało niewiele ponad dwa tygodnie. Rosyjska agencja TASS podała z kolei, powołując się na swoje źródło w parlamencie, że polityk przełoży swoje orędzie na 2023 rok.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow pytany o sprawę tłumaczy, że termin nowego wystąpienia nie został jeszcze ogłoszony, bo jest dostosowany do „bardzo dynamicznego” harmonogramu Putina, a „sytuacja jest dynamiczna”.

