Aleksiej Nawalny zachorował w celi. Nowe informacje o stanie zdrowia opozycjonisty

Najbardziej znany rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny odsiaduje wyrok 11,5 roku pozbawienia wolności w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Aktywista został skazany w 2014 r. za rzekome defraudacje finansowe. Kara została zawieszona na okres pięciu lat, jednak odwieszono ją w 2021 r., po powrocie Nawalnego z Niemiec, gdzie dochodził do zdrowia po próbie otrucia.

Aleksiej Nawalny zachorował w celi

31 grudnia opozycjonista ponownie trafił do kaceru, tym razem na 15 dni, za umycie twarzy w niewłaściwym czasie. To już jego dziesiąty pobyt w karcerze w ciągu ostatnich pięciu miesięcy. 11 stycznia żona Nawalnego, Julia, poinformowała, że aktywista od tygodnia ma na gorączkę i nie jest leczony, a warunki, w których jest przetrzymywany, są celowo pogarszane.

Z kolei w czwartek 12 stycznia adwokat Nawalnego Wadim Kobzew przekazał na Twitterze, że jego stan zdrowia przestał się pogarszać. „Główną pozytywną wiadomością jest to, że stan Nawalnego przestał się pogarszać. Podaje się mu antybiotyki i dodatkowo wrzątek. Dwa kubki dziennie” – poinformował pełnomocnik. Wskazał też, że „list lekarzy oczywiście poskutkował”, ale „wszyscy strasznie biegali i denerwowali się” i jedynie mierzona była temperatura.

Rosyjscy lekarze apelują do Putina

We wtorek blisko 200 rosyjskich lekarzy wystosowało list otwarty do prezydenta Rosji Władimira Putina, w którym żądają zaprzestania zastraszania opozycjonisty oraz zapewnienia mu normalnych warunków leczenia. Inicjatorami listu byli lekarze Aleksandr Połupan oraz Aleksandr Waniukow. „Naszym zadaniem jest uzdrawianie ludzi i łagodzenie ich cierpienia. Nie możemy i nie mamy prawa ze spokojem patrzeć na umyślne wyrządzanie szkody zdrowiu polityka Aleksieja Nawalnego (...) Każdy obywatel Federacji Rosyjskiej, zgodnie z artykułem 41 Konstytucji Federacji Rosyjskiej, ma prawo do opieki zdrowotnej i opieki medycznej. Osoby zatrzymane i odbywające karę pozbawienia wolności (...) mają prawo do udzielania im opieki medycznej” – napisali w liście do Putina.

„Z medycznego punktu widzenia jest oczywiste, że Nawalny nie otrzymuje wystarczającej pomocy medycznej, a trzymanie go w karcerze jest w jego stanie bezwzględnie przeciwwskazane” – podkreślili medycy. Niezależny, rosyjski serwis Meduza podał, że w ciągu dwóch dni pod listem podpisało się już ponad 600 osób.

Czytaj też:

Rzeczniczka MSZ Rosji grzmi po odmowie współpracy. „Są złodziejami”Czytaj też:

Rosja szykuje się do drugiej fali mobilizacji? Tym razem ma nie powtórzyć błędów, które popełniono jesienią