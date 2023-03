Xi Jinping pewny, że Putin wygra wybory. Wymowna reakcja prezydenta Rosji

Xi Jinping rozpoczął w poniedziałek trzydniową wizytę w Moskwie. Po przylocie do stolicy Rosji prezydenta Chin przywitał na Kremlu Władimir Putin. Przywódcy mieli zjeść wspólnie kolację, a następnie miały odbyć się oficjalne rozmowy.

Xi Jinping z wizytą w Moskwie

W czasie spotkania Xi Jinping nazwał Putina swoim „drogim przyjacielem”, a Putin użył tego samego określenia w stosunku do swojego gościa. – W ostatnich latach Chiny zrobiły ogromny krok naprzód w swoim rozwoju – powiedział Putin, cytowany przez Reutersa. – To wzbudza prawdziwe zainteresowanie na całym świecie i nawet my wam trochę zazdrościmy – dodał.

Prezydent Rosji stwierdził też, że „z szacunkiem” odnosi się do chińskiej propozycji rozwiązania wojny w Ukrainie.

Przywódca Chin wierzy w reelekcję Putina

Z kolei Xi Jinping powiedział Putinowi, że jest przekonany o tym, że Rosjanie poprą go w wyborach prezydenckich zaplanowanych na 2024 r., mimo że przywódca Rosji nie ogłosił jeszcze oficjalnie, czy będzie ubiegał się o kolejną kadencję na Kremlu.

– Wiem, że w Rosji odbędą się wybory prezydenckie. Pod twoim silnym przywództwem Rosja poczyniła wielkie postępy w swoim pomyślnym rozwoju. Jestem przekonany, że naród rosyjski będzie nadal udzielał ci zdecydowanego wsparcia – oświadczył prezydent Chin w języku mandaryńskim. Kiedy tłumacz przetłumaczył wypowiedź na rosyjski, Putin spojrzał Xi Jinpingowi w oczy i krótko się uśmiechnął.

Oficjalnie nie poinformowano o starcie w wyborach

Reuters zauważył, że rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow szybko zwrócił uwagę, że Xi nie powiedział konkretnie, że Putin weźmie udział w przyszłorocznych wyborach, ale dodał, że Kreml podziela zaufanie Xi co do poparcia Rosjan dla Putina.

Xi Jinping był pierwszym przywódcą, który spotkał się z rosyjskim prezydentem, odkąd Międzynarodowy Trybunał Karny wydał w piątek nakaz aresztowania go w związku z deportacją ukraińskich dzieci do Rosji podczas trwającej od roku inwazji na Ukrainę.

