Co z aresztowaniem Trumpa? „Dramat prawny osiąga szczyt”

We wtorek władze w Nowym Jorku, Waszyngtonie i Los Angeles postawiły na nogi służby. Tego dnia prokurator z Manhattanu mógł oskarżyć Trumpa o przekazanie w 2016 roku 130 tys. dolarów gwieździe porno za to, by zachowała milczenie w sprawie rzekomego romansu. Tak się jednak nie stało.

"Dramat prawny" Trump. Kiedy spotka się ława przysięgłych?

Wielka ława przysięgłych na Manhattanie miała zapoznać się z dowodami w sprawie Trumpa w środę, ale do spotkania nie doszło – poinformowało CNN źródło zaznajomionego ze sprawą. Z kolei brytyjski „Guardian” pisze, że do posiedzenia może dojść w czwartek. „Są w gotowości, ponieważ odroczenie wywołuje lawinę spekulacji wśród sojuszników byłego prezydenta” – precyzuje dziennik.

„Wielka ława przysięgłych, która zbiera się po południu w poniedziałki, środy i czwartki, nie musi spotykać się trzy razy w tygodniu. Może przesłuchać dodatkowego świadka, zanim zostanie poproszona o głosowanie w sprawie aktu oskarżenia” – wyjaśnia „Guardian.

Wciąż nie jest jasne, jakie zarzuty prokurator okręgowy może teraz wnieść przeciwko Trumpowi. Mimo to, niektórzy członkowie jego zespołu prawnego uważają, że najbardziej prawdopodobny scenariusz obejmuje zarzut fałszowania dokumentacji biznesowej w połączeniu z oszustwami podatkowymi, ponieważ Trump nie zapłaciłby podatku od płatności.

O co chodzi w sprawie Donalda Trumpa z gwiazdą porno?

Sprawa sięga 2016 roku, a została ujawniona w 2018 r. Przypomnijmy, po publikacji „Wall Street Journal” dotyczącej rzekomego romansu prezydenta USA z gwiazdą filmów dla dorosłych, magazyn plotkarski „In Touch” postanowił opublikować wywiad, którego nie wydrukował w 2011 roku.

Para miała poznać się podczas gry w golfa, a później zacieśnić znajomość w hotelu Trumpa w okolicy jeziora Tahoe w 2006 roku. Aktorka porno miała dostać 130 tys. dolarów za wyparcie się swoich bliskich związków z Trumpem i zachowanie milczenia.

