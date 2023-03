Klarenbach zniknął z TVP Info. Poseł Solidarnej Polski ucina spekulacje

Od kilku dni Adrian Klarembach nie pojawia się w swoich programach na antenie TVP Info. Z ustaleń „Faktu” wynika, że gwiazdor państwowej telewizji został zawieszony. Powodem takiej decyzji władz stacji miała być rozmowa dziennikarza z posłem Solidarnej Polski Mariuszem Kałużnym w programie „Minęła 20”.

Zakład na antenie

Polityk założył się, że nikt w Polsce nie ma wyższej emerytury niż Donald Tusk. —Ogłaszam konkurs na całą Polskę. Nagrodą może być moje jednomiesięczne uposażenie poselskie. Oddam je na dom dziecka w województwie kujawsko-pomorskim, jeśli znajdzie się jeden człowiek, który ma w Polsce wyższą emeryturę niż Donald Tusk — powiedział.

Klarembach zacytował jednak dane, z których wynika, że to nieprawda, co oznacza, że poseł przegrał zakład i stracił wypłatę. — To może pan śmiało szykować ten przelew. 81-letnia kobieta, to są dane z grudnia zeszłego roku, otrzymuje emeryturę 26 tys. złotych, a 85-letni mężczyzna otrzymuje 37 tys. zł — wskazał prowadzący program.

Klarembach zawieszony?

„Jak widać, wystarczy jedno zdanie wypowiedziane nie do końca po linii i drzwi są otwarte. W jego przypadku to już drugi raz w ciągu miesiąca. Wcześniej zniknął na tydzień po aferze z synem posłanki Magdaleny Filiks, gdzie przełożonym nie spodobał się sposób, w jaki prowadził rozmowę z gośćmi” – powiedział jeden z rozmówców „Faktu”, komentując zniknięcie Klarembacha.

Do sprawy odniósł się na Twitterze poseł Kałużny. „Bardzo cenie redaktora Adriana Klarembacha! Jakiekolwiek spekulacje wiążące mnie ze sprawą jego zawieszenia są nieprawdziwe. Czekam na kolejne programy w TVP info z redaktorem Adrianem Klarenbachem!” – oświadczył polityk.

twitter

Transfer do TVP3

Biuro prasowe TVP zaprzeczyło, że prowadzący program „Minęła 20” został zawieszony. Przekazało jednak, że „wzmocni także pasmo ogólnopolskie TVP3”. Z kolei Wirtualne Media podały, że Klarembach „będzie od kwietnia twarzą TVP3 Info”, gdzie ma dołączyć do grona prowadzących wspólnego pasma stacji regionalnych.

Czytaj też:

Czarzasty jednym słowem skomentował działalność TVP. Padło przekleństwoCzytaj też:

Trzaskowski mówił w Sejmie o likwidacji TVP Info. Puste ławy PiS