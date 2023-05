Dodatkowy miliard na przedsiębiorczość kobiet. Morawiecki zapowiada stukrotny zwrot

Mateusz Morawiecki na I Kongresie „Wielkopolska Sercem Europejskiej Przedsiębiorczości. Polka – Wyjątkowa Europejka” mówił o rosnącej roli kobiet w polskim biznesie. – Bardzo wyraźnie widzę, jak Polki biorą sprawy w swoje ręce, zajmują się najróżniejszymi rzeczami – podkreślał premier. – Dla mnie Polka jest synonimem przedsiębiorczości – dodawał.

Premier w Kępnie: Nie będę wchodził w politykę, ale...

– Dzisiaj kobiety bardzo często kobiety sobie lepiej radzą niż mężczyźni i mężczyźni często nie mogą nadążyć za kobietami – zwracał uwagę Mateusz Morawiecki. Jak oceniał, jest to jedna ze „zmian na lepsze”. Mówił m.in. o rosnącej liczbie kobiet w zarządach spółek giełdowych, czyli obecnie 24 proc. – Jeszcze 8-10 lat temu to było 12 proc. Drogie panie, w takim tempie za dziesięć lat to będzie prawie połowa, a przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby szybciej to się stało – podkreślał.

Morawiecki odwołał się też do argumentów przeciwko programowi 500+, który miał wypchnąć Polki z rynku pracy. – Nie będę wchodził w politykę, ale było narzekanie, że polityka społeczna wdrażana przez nasz rząd doprowadzi do spadku udziału kobiet na rynku pracy. Nic takiego się nie stało. Wzrósł udział kobiet na rynku pracy z 55 proc. Do ponad 60 proc. To wielki sukces – przekonywał.

Mateusz Morawiecki o wage gap

Szef rządu wspomniał też o nierównościach płacowych u kobiet i mężczyzn. – Jest tzw. wage gap i w Polsce ta tzw. luka płacowa cały czas jest na podobnym, takim samym stanowisku. Kobieta i mężczyźni na tym samym stanowisku powinni zarabiać tyle samo, ale niestety ta luka jest na całym świecie, w całej Europie i w Polsce – ubolewał. – Nie powinno być tej luki, to powinno być zero. Wtedy będzie sprawiedliwość społeczna – stwierdził.

– Aby tę lukę zasypywać, rozwijać przedsiębiorczość kobiet, uzgodniliśmy program dodatkowego miliarda złotych na przedsiębiorczość kobiet, wydatki na przedsiębiorczość kobiet zwrócą się stukrotnie – zapewniał polityk. – Będziemy wkrótce przedstawiać, jak będzie ten program wyglądał w praktyce – dodawał.

Czytaj też:

Słowa premiera wywołały burzę. Najnowszy sondaż: Ilu Polaków zgadza się z Morawieckim?Czytaj też:

Morawiecki chwali wzrost PKB Polski. Dane porównał polski naukowiec z Oxford Economics