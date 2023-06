Elżbieta Jakubiak dla „Wprost”: Kaczyński daje Tuskowi fory. Szanse są wyrównane

Agnieszka Szczepańska, „Wprost”: Ostatni sondaż przeprowadzony przez United Surveys dla WP pokazuje, że Zjednoczona Prawica nie ma powodów do radości. Choć wybory może wygrać, nie będzie w stanie rządzić. Nawet ewentualna koalicja z Konfederacją nie zapewniłaby jej sejmowej większości.

Elżbieta Jakubiak: Mamy mocną partię rządzącą i dość silną opozycję. Szanse na wygraną są wyrównane. Zresztą chyba nikt nie sądzi, że jedna partia będzie rządzić przez 50 lat? Jesteśmy demokratycznym państwem i jak wszędzie na Zachodzie przychodzi moment zmian w polityce.

Co do sondaży, w jednym tygodniu wskazują, że dana partia jest wyżej, w kolejnym – że traci. Nie jest to żadna tendencja, bo do tej pory w sondażach PiS osiągał samodzielnie ok. 39 proc. a PO – 31. Jarosław Kaczyński postawił na jednego konkurenta – lidera PO i w tej chwili daje mu fory, umacnia Tuska.

Z kuluarowych rozmów z politykami obozu rządzącego wynika jednak coś innego, że po czerwcowym marszu Donalda Tuska, który dał paliwo Platformie, entuzjazm w PiS osłabł. Nie ma pani wrażenia, że brakuje pani dawnym kolegom partyjnym pomysłów na kampanię?

Marsz 4 czerwca pokazał jednowładztwo Tuska i myślę, że Kaczyński jest zadowolony z tego, że jego konkurent jest silny. Reszta to „przystawki”. Już niedługo Tusk zje swoje, a prezes PiS – swoje.

Na ringu pozostanie dwóch zawodników. Wszystko przed nami.

Ale przyzna pani, że dość nieudaną próbą ujarzmienia konkurenta była ustawa „lex Tusk”.

Według mnie ta ustawa nie jest wymierzona bezpośrednio i tylko w Tuska. To będzie rozprawa ze strategią jego obecności w świecie polityki. Myślę, że ucierpi także były koalicjant Platformy – ludowcy – czyli „przystawka”. Pamiętam wystąpienie byłego premiera, w którym mówił, że to PSL ponosi odpowiedzialność za polską energetykę. Wielu wyborców, nie tylko PiS, czeka na przesłuchanie tych, którzy podejmowali wówczas ważne decyzje w zakresie strategii, ale też te wykonawcze i doradcze.