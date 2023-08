15 września ma skończyć się unijny zakaz importu czterech produktów rolnych z Ukrainy. Jednak Polska i inne kraje przyfrontowe – Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry domagają się przedłużenia tego zakazu. Polski rząd zapewnia, że nawet jeśli nie zostanie on przedłużony, sama zamknie granice.

Przydacz: Ukraina powinna zacząć doceniać to, co robi dla niej Polska

W tym kontekście szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz był pytany w Kwadransie Politycznym na antenie TVP1, czy schłodziły się relacje pomiędzy Polską i Ukrainą.

– To, co najważniejsze dziś, to obrona interesu polskiego rolnika. Jesteśmy w okresie żniw. Polskie zboże musi zostać zebrane, musi zostać zmagazynowane i dystrybuowane po odpowiedniej, godnej cenie – stwierdził prezydencki minister. – Jeśli chodzi o Ukrainę, Ukraina naprawdę otrzymała dużo wsparcia od Polski. Myślę, że warto by było, żeby zaczęła doceniać to, jaką rolę przez ostatnie miesiące i lata dla Ukrainy pełniła Polska. Stąd też takie, a nie inne decyzje, jeśli chodzi o ochronę granic – dodał.

Przydacz podkreślił, że zboże ukraińskie powinno przede wszystkim wypływać kanałem czarnomorskim, przez port pod Odessą. – I tutaj potrzebny jest nacisk międzynarodowy, w tym Komisję Europejską na Rosję, aby odblokowała ten kanał, tak jak to funkcjonowało przez lata – podkreślił.

Prowadzący rozmowę dopytywał, czy zgadza się z wypowiedziami innych polityków PiS, którzy mówili, że Ukraina nie może robić z nas „jeleni”. – Czy tak się możemy czuć w relacjach z Ukrainą? – dopytywał prowadzący.

– Myślę, że to trochę zbyt ostro powiedziane. Ale jasne jest, że nie możemy tutaj w kontekście polityki rolnej i ochrony polskich granic przed zalewem tego typu produktów zrobić jakieś kroki w tył czy w bok. Trzeba tutaj twardo stać na stanowisku interesu państwa polskiego. I Ukraina powinna zacząć doceniać to, co robi dla niej Polska – podkreślił Przydacz.

