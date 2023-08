PiS opublikował nowy klip wyborczy. Kaczyński nawiązuje do biegu sprzed dwóch lat

– Liczą się czyny, a nie słowa. Więc PO, reklamówki w ręce i do biegania. Bezpieczeństwo to dla was zbyt poważna sprawa – mówi Jarosław Kaczyński w najnowszym spocie opublikowanym przez PiS.