Mateusz Morawiecki przypomniał „historyczne przemówienie” Lecha Kaczyńskiego. „Nasz drogowskaz”

„Dokładnie 15 lat temu śp. prezydent Lech Kaczyński wygłosił historyczne przemówienie w Tbilisi – stolicy Gruzji, państwa zaatakowanego wówczas przez rosyjskiego najeźdźcę, toczącego bój o Osetię Południową. Heroiczna podróż i wystąpienie na wiecu wraz z prezydentami Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii odbiło się szerokim echem na całym świecie” – przypomniał we wpisie na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

15. rocznica przemówienia Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi

„Pamiętam doskonale ten dzień. Pamiętam, w jaki sposób ta wizyta i przemówienie zostało odebrane przez samych Gruzinów, dla których obecność Prezydenta Polski w takim momencie ich historii była aktem prawdziwego męstwa” – zaznaczył premier. Szef rządy przypomniał fragment przemówienia Lecha Kaczyńskiego, podkreślając, że jego słowa „okazały się prorocze”.

„Gdy zainicjowałem ten przyjazd, niektórzy sądzili, że prezydenci będą się obawiać. Nikt się nie obawiał. Wszyscy przyjechali, bo Środkowa Europa ma odważnych przywódców. I chciałbym to powiedzieć nie tylko wam. Chciałbym to powiedzieć również tym z naszej wspólnej Unii Europejskiej, że Europa Środkowa, Gruzja, że cały nasz region będzie się liczył, że jesteśmy podmiotem” – mówił ówczesny prezydent w Tbilisi, dodając: „I my też wiemy świetnie, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę”.

Morawiecki: Jakże mocno każde z tych zdań wybrzmiewa

Zdaniem Morawieckiego „jakże mocno każde z tych zdań wybrzmiewa w 15. rocznicę wizyty w Tbilisi”. „Przez lata w ocenach wojny rosyjsko-gruzińskiej dominowała niezliczona liczba półprawd i zwykłych kłamstw. Europejskie elity nie potrafiły przyznać, że prowadzenie interesów i traktowanie z pełną powagą rosyjskich przywódców, na czele z Putinem, było zaproszeniem ich do kolejnych, drakońskich kroków, których eskalację przeżywamy w zasadzie od 2014 roku, a które wybuchły ze zdwojoną siłą 24 lutego 2022 r., gdy rosyjskie wojska zaatakowały terytorium Ukrainy” – napisał premier.

W dalszej części wpisu Morawiecki ubolewa, że „niestety wielu polityków, ekspertów czy obserwatorów nie potrafi przyznać się do całkowicie błędnej oceny sytuacji”. „Widzimy to zarówno na naszym podwórku, słuchając przedstawicieli opozycji, jak i polityków z niektórych państw zachodnich, stosujących relatywne podejście do obecnych kontaktów z Rosją” – wskazał.

facebook

„Słowa Lecha Kaczyńskiego są naszym drogowskazem”

„Chcę powiedzieć dziś jasno – jako polski rząd nigdy nie zgodzimy się na takie podejście, sprowadzające się do polityki «business as usual», jak gdyby nigdy nic się nie stało. Słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 2008 roku są naszym drogowskazem. Tak jak wtedy mówił, również i dzisiaj Europa Środkowa ma odważnych przywódców, a nasza polityka stała się w pełni podmiotowa, co jest nie w smak wielu europejskich przywódców, podjudzających swoich podwładnych z polskiej opozycji do tego, by wrócili szybko na dawne tory, będąc w pełni poddanym ich decyzjom” – stwierdził premier.

„My, jako Zjednoczona Prawica, nigdy na to nie pozwolimy” – zapewnił, dodając że, „na zawsze zapamiętają słowa prezydenta Kaczyńskiego oraz jego symboliczną podróż do Tbilisi”.

„W oczach Gruzinów prezydent Polski pozostanie wielkim bohaterem”

„Pamiętają to wydarzenie po dziś dzień również sami Gruzini, z którymi wielokrotnie miałem okazję rozmawiać. W ich oczach Prezydent Polski na zawsze pozostanie wielkim bohaterem. Jestem całkowicie przekonany, że po latach również w historii naszej Ojczyzny wydarzenie z 12 sierpnia 2008 r. będzie wspominane jako jedno z najważniejszych w polityce zagranicznej Polski XXI wieku” – zakończył swój wpis Morawiecki.

Czytaj też:

Mateusz Morawiecki ostrzega przed Donaldem Tuskiem. „Co będą mieli z tego Polacy?”Czytaj też:

Premier odpowiedział posłance KO. „Tusk wieje i zwiewa idealnie”