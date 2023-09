Relacje polsko-ukraińskie sięgnęły dna. Od spodu puka Moskwa

Podobno z fasady polskiej ambasady w Pekinie zniknął plakat z hasłem „Solidarni z Ukrainą”. Placówką tą od niedawna kieruje ambasador Jakub Kumoch, były minister w kancelarii prezydenta Dudy i jeden z głównych architektów naszej polityki wobec zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. Jeśli to prawda, to trudno o smutniejszy komentarz do sytuacji, w której prezydent Wołodymyr Zełenski oskarża Polskę o działanie w interesie Rosji a Andrzej Duda ripostuje, że Ukraina tonie i próbuje przy okazji zrobić krzywdę krajowi, który tyle zrobił, by go ratować.

Wszystko to na Forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, na oczach całego świata, który dotąd bombardowany był krzepiącą opowieścią o sojuszu zdolnym zmienić punkt ciężkości całej Europy. Sojusz ten zdechł właśnie we wzajemnych pretensjach o dosyć marginalne w sumie kwestie, których obie strony nie były w stanie sobie spokojnie wytłumaczyć. Gorzej już chyba być nie może.