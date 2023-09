Premier Morawiecki zamieścił nietypowy wpis na Facebooku. Zaadresował go do zmarłego ojca

W sobotę 30 września na profilu facebookowym Mateusza Morawieckiego pojawił się dłuższy tekst, ksierowany do zmarłego ojca polityka. „Drogi Tato, cały czas jesteś z nami – Twoje myśli, Twoje wartości, Twoje idee, Twój Kierunek. Czuwasz, byśmy każdego dnia, każdą chwilą zapisywali Sztandary Twoich Marzeń” -zaczął premier.

Mateusz Morawiecki wspominał naukę pływania

„Pamiętasz, kiedy byłem małym chłopcem, uczyłeś mnie pływać, wrzucając do wody. Mówiłeś wtedy: »inaczej nigdy się nie nauczysz«. Bałem się, ale dzisiaj wiem, że to był dobry sposób na naukę. Głęboka woda połączona z pomocną dłonią” – wspominał.

Jak stwierdizł, to właśnie dzięki temu i takiej postawie ojca, nie uciekał w dorosłym życiu przed wyzwaniami i odpowiedzialnością. Podkreślał, że ojciec zawsze namawiał go do poszukiwania zgody. „Konkurencja i szczery spór – tak. Niszcząca walka, spalone mosty – nie. Szukałem i szukam zgody. Polska tego potrzebuje. Zwłaszcza w czasie, kiedy znów potężne burzowe chmury zbierają się nad nami. Nie jest łatwo, bo moja ręka wyciągnięta do zgody, napotyka często zaciśniętą pięść” – żalił się.

„Ale wierzę w pozytywny odzew. To także Twoja szkoła, by nie poddawać się i zmierzać do celu. Jak Ty, kiedy broniłeś wartości, o których inni zapomnieli. Bo tak im było wygodniej. Nie szedłeś na skróty” – kontynuował. Jak zaznaczył, wielu oponentów Kornela Morawieckiego po latach przyznało mu rację.

Premier Morawiecki o wielkich nadziejach i wielkich wyzwaniach

„Świat, który staje przed nami w kolejnych ćwierćwieczach XXI wieku – rodzi wielkie nadzieje, nadzieje na pozbycie się tych trosk, które trapiły ludzkość od tysiącleci. Ale ten sam świat uświadamia nam ogronme wyzwania, przed jakimi ludzkość nigdy wcześniej nie stawała – etyczne, technologiczne, egzystencjalne, polityczne” – pisał dalej.

„Jak nigdy wcześniej, w tym wieku przełomu, musimy poszukiwać właściwej odpowiedzi na sprawy podstawowe. Zawsze chciałeś, by dobro i prawda, wolność i solidarność – były nam naszą Latarnią wskazującą przyszłość” – zakończył szef polskiego rządu, dodając fragment wiersza: „(…) Świat zapadł nagle i zgłębiał, jakby ktoś gwiazdę z nieba wyrwał i zdusił”.

