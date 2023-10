Władimir Putin zwrócił uwagę swoim zachowaniem. Chodzi o sposób, w jaki przyjął gości

Według najnowszych – niepotwierdzonych doniesień – Władimir Putin miał przejść zawał. O rzekomo fatalnym stanie zdrowia prezydenta Rosji stało się ponownie głośno za sprawą publikacji na kanale „Generał SVR” na Telegramie. Jego autor publikuje nieoficjalne informacje dotyczące rosyjskiego aparatu państwowego, w tym Władimira Putina. Swoje doniesienia uwiarygadnia, popierając je wypowiedziami źródeł, które mają znajdować się w bliskim otoczeniu prezydenta Rosji.

Putin przeszedł zawał? Pieskow wyśmiał plotkę

Z relacji „Generała SVR” wynikało, że w niedzielę 22 października w godzinach wieczornych ochroniarze prezydenta Rosji, którzy pełnili dyżur w jego rezydencji, mieli usłyszeć hałas dochodzący z sypialni Władimira Putina, a gdy dotarli na miejsce, prezydent Rosji miał leżeć na podłodze w niedalekiej odległości od łóżka.

„Putin konwulsyjnie wił się po podłodze, przewracając oczami. Natychmiast wezwano medyków, którzy dyżurowali w rezydencji, w jednym z sąsiednich pokoi. Lekarze przeprowadzili reanimację, wcześniej stwierdzili u prezydenta zatrzymanie akcji serca. Pomoc została udzielona na czas, serce zaczęło pracować, a Putin odzyskał przytomność” – czytaliśmy na Telegramie.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow błyskawicznie wyśmiał te doniesienia i nazwał je „absolutnym fake newsem”. Zapewniał też, że prezydent nie ma sobowtórów. – Należy to do kategorii absurdalnych mistyfikacji informacyjnych, które cała rzesza mediów omawia z godną pozazdroszczenia wytrwałością. To wywołuje jedynie uśmiech – podkreślał.

Spotkanie Putina z przywódcami religijnymi

Jakby na dowód tych słów, od niedzieli na stronach internetowych Kremla pojawiło się aż siedem opisów wydarzeń, w których udział miał wziąć Putin. Polityk miał spotykać się m.in. z członkami rządu czy Kazbekiem Kokowem, przywódcą republiki Kabardo-Bałkarskiej. W środę 25 października odwiedzili go z kolei 13 przywódców różnych religii.

Doradca szefa MSW Ukrainy Anton Geraszczenko zwrócił uwagę na zdjęcie z tego ostatniego wydarzenia. „Putin spotyka się na Kremlu z reprezentantami różnych religii. Jego pozycja przy stole mówi wiele” – pisał. „Czy ten stół nie wygląda dla was jak basen?” – dodawał. Na fotografii widzimy olbrzymi stół w obszernej sali: po jednej jego stronie usadowieni są goście prezydenta, po drugiej siedzi tylko on sam.

Na nagraniu widać też było, że Putin wszedł do pomieszczenia dopiero wtedy, kiedy jego goście już siedzieli. Gestem dłoni nakazał im, by nie wstawali i nie podchodzili do niego, po czym zajął swoje miejsce w dużej odległości od pozostałych.

