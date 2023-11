Scheuring-Wielgus poza rządem. Zdradziła, czym będzie się zajmować

Joanna Scheuring-Wielgus we wtorek 14 listopada pojawiła się w „Rozmowie o 7:00” w radiu RMF FM. Wiceprzewodnicząca Lewicy opowiadała o swoich planach na nową kadencję Sejmu. Już na samym początku wywiadu podkreślała, że liczy na dużą zmianę jakościową w polskim parlamencie. – Chcemy wprowadzić do Sejmu merytoryczną dyskusję – podkreślała, rysując wizję inspirujących debat i wspólnego poszukiwania rozwiązań. Dopytywana o swoją rolę w tym wszystkim przyznała, że raczej nie będzie jej w rządzie.

Scheuring-Wielgus: Mnie w rządzie nie będzie

Polityk stwierdziła jednocześnie, że członkowie partii Razem „popełnili błąd”, odrzucając możliwość wejścia do rządu. – Jak się jest w polityce, to nie można udawać, że się nie idzie po władzę. Władzy uczy się, wchodząc do rządu. Szkoda, bo jest to nowe doświadczenie w polityce – mówiła, wyrażając radość z powrotu Lewicy do współdecydowania po kilkunastu latach poza Radą Ministrów.

Sama Scheuring-Wielgus w nowej kadencji Sejmu chce zająć się kwestiami związanymi z Kościołem. Wymieniła w tym kontekście m.in. komisję ds. pedofilii, w której jej zdaniem „nic się nie dzieje”. Stwierdziła, że w tym ciele zapanował marazm i przypomniała, że nie ma ono obecnie nawet przewodniczącego. Zapowiedziała, że raz jeszcze złoży zawiadomienia do prokuratury, których wcześniej miał rzekomo nie dopuszczać prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Komisja ds. pedofilii bez przewodniczącego i wiceprzewodniczącego

W czerwcu tego roku Andrzej Nowarski poinformował, że rezygnuje z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Państwowej Komisji ds. Pedofilii oraz z bycia jej członkiem. Przypomniał wówczas, że od połowy kwietnia pozostaje ona bez przewodniczącego.

„Obserwując obecną sytuację, podjąłem decyzję o rezygnacji zarówno z funkcji zastępcy przewodniczącego, jak i członka Państwowe Komisji” – oświadczał Andrzej Nowarski. „Moją decyzją chciałbym stworzyć przestrzeń do możliwie szybkiego wyboru nowego członka i nowego przewodniczącego Państwowej Komisji. Wśród członków Państwowej Komisji nie dostrzegam osoby, która mogłaby należycie zastąpić w tej roli dotychczasowego przewodniczącego” – dodawał.

„Po rezygnacji prof. Błażeja Kmieciaka Państwowa Komisja pozostaje bez przewodniczącego. Sejm RP w trakcie dwóch posiedzeń nie powołał jego następcy. Państwowa Komisja działa mimo to, ale nie mam wątpliwości, że niezwłocznie potrzebuje ona nowego lidera, który będzie kierować jej pracami, poprowadzi postępowania wyjaśniające i da jej nowy impuls do działania” – pisał dalej Nowarski.

