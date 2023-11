To pytanie zdenerwowało Wołoszańskiego. Przerwał wywiad

Wśród posłów debiutujących w X kadencji Sejmu jest Bogusław Wołoszański. Znany dziennikarz telewizyjny i autor programu „Sensacje XX wieku” uzyskał mandat z listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu wyborczym nr 10. Przy okazji pierwszego posiedzenia Sejmu porozmawiał z nim reporter „Faktu”. Najpierw zapytał o to, czy Wołoszański ma kompetencje, by sprawować mandat.

– Wie pan, myślę, że po studiach prawniczych i dziennikarskich i 40 latach pracy w telewizji, to chyba mam – odpowiedział poseł.

Wtedy reporter postanowił sprawdzić wiedzę rozmówcy z zakresu WOS-u i zapytał go o hierarchię aktów prawnych. Na pierwszym miejscu jest Konstytucja, później ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia i akty prawa miejscowego.

Pytanie o akty prawne. „Niech pan nie zadaje głupich pytań”

– Jest to hierarchia całkowicie uniwersalna. Od dołu czy od góry podać? – pytał poseł. – Jak pan woli – odparł dziennikarz.

– Odpowiedzi na takie pytania to ja się uczyłem na pierwszym roku prawa. Proszę pamiętać, że rozmawia pan z prawnikiem, więc niech mi pan nie zadaje takich naiwnych, i przepraszam, głupich pytań – odpowiedział Bogusław Wołoszański.

– Ale to jest hierarchia aktów prawnych, to nie jest głupie, na tym się opiera prawo – powiedział reporter. – Ale to niech mnie pan o to nie pyta – powiedział Wołoszański i odszedł sejmowym korytarzem. – A zasiłek dla bezrobotnych? Zna pan jego wysokość? – próbował jeszcze dopytywać reporter, ale poseł nie odpowiedział.

W jakich komisjach zasiądzie Bogusław Wołoszański?

Z Bogusławem Wołoszańskim rozmawiała także Joanna Miziołek z „Wprost”. Zapytała, w jakich komisjach chciałby zasiadać. – Zgłosiłem się do dwóch komisji, kultury i środków przekazu. Wydaje mi się, że po 40 latach pracy w telewizji mam do tego prawo. I druga to Komisja Obrony Narodowej, czyli tematyka też mi bliska. Do której komisji mnie wybiorą, nie wiem – powiedział.

