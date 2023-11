Ambasador USA o rządzie Tuska. „Bardzo się cieszymy na ocieplenie stosunków z Brukselą”

W czwartek, 16 listopada ambasador USA wziął udział w programie „Popołudniowa rozmowa” na antenie RMF FM. Podczas rozmowy zapewnił, że współpraca między amerykańskim i polskim rządem odbywa się na najwyższym poziomie. – Spodziewam się, że będzie jeszcze lepiej – dodał zapytany o przyszłego premiera.

Współpraca USA z nowym rządem

– Nigdy wspólnie nie robiliśmy tyle w kwestii bezpieczeństwa, ile teraz. Mamy w Polsce tysiące amerykańskich żołnierzy, Polacy świetnie zajmują się uchodźcami z Ukrainy, nasze stosunki biznesowe są fantastyczne – przyznał Mark Brzezinski. Przypomniał też o wspólnych działaniach po tragedii w Przewodowie, które w jego odczuciu przeprowadzono „idealnie”.

Dyplomata zapewnił, że Stany Zjednoczone z optymizmem patrzą na ewentualną poprawę relacji między Polską i Unią Europejską. – Teraz nie są silne, są raczej słabe, nie są normalne – ocenił. Jednocześnie podkreślił, że objęcie funkcji prezesa rządu przez Donalda Tuska zapewni Polsce „strategiczną możliwość znormalizowania i wzmocnienia stosunków” z UE. – Bardzo się na to ocieplenie z Brukselą cieszymy – przyznał.

Mark Brzezinski o relacjach z UE

Ambasador USA dodał, że zmiana w rządzie „od razu” poprawi także relacje z Berlinem, co będzie miało pozytywny wpływ na współpracę z Ukrainą. – To jest coś, co bardzo cieszy naszą administrację, Joe Bidena. Wierzymy, że to będzie wartością dodaną w tym trudnym czasie – stwierdził na antenie RMF FM.

Brzezinski odniósł się także do konfliktu na linii Warszawa-Kijów. – To, co się stało tej jesieni uważam za potknięcie – ocenił, podkreślając, że Polsce powinno zależeć na wygranej Ukrainy, a Ukrainie na silnych stosunkach z Polską. Amerykanin polsko-czeskiego pochodzenia zagwarantował również, że Polska jest i będzie bezpieczna, a kwestia ochrony państw przynależących do NATO jest w przypadku USA niezależna od partyjnych podziałów.

