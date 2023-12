Symboliczny wniosek Bodnara. Tej decyzji nie chciał podjąć rząd PiS

„Jedna z moich pierwszych decyzji jako Ministra Sprawiedliwości – wniosek do Premiera Donalda Tuska o przystąpienie do Prokuratury Europejskiej. Do gabinetu Ministra i innych pomieszczeń wróciły flagi Unii Europejskiej” – napisał na X nowy minister, były Rzecznik Praw Obywatelskich.

Polska chce przystąpić do Prokuratury Europejskiej

16 listopada agencja Reutera informowała, że Polska chce przyłączyć się do Prokuratury Europejskiej. Przypomniała, że rząd PiS, uwikłany w wielokrotne spory z Brukselą w związku z reformami sądownictwa, zdecydował się do niej nie dołączyć. Powodem miała być obawa przed ingerencją w polski wymiar sprawiedliwości.

– Są plany dołączenia (Polski do EPPO -red.) – mówił Adam Bodnar. – Będzie to zrobione w pierwszych tygodniach rządów – zapowiadał. Jak się okazało, wniosek został złożony już kilka godzin po zaprzysiężeniu rządu Donalda Tuska.

Adam Bodnar wyjaśnił, że wstąpienie do Prokuratury Europejskiej (EPPO) to krok w dobrej wierze, który umożliwi odblokowanie miliardowych środków zamrożonych przez Unię ze względu na obawy dotyczące standardów demokratycznych w naszym kraju. Stwierdził, że dla Warszawy ważne jest podjęcie kroków, które „pokażą, że wracamy do praworządności”.

Prokuratura Europejska rozpoczęła działalność 1 czerwca 2021 r.

Instytucje i organy UE oraz właściwe organy 22 państw członkowskich, które przystąpiły do współpracy, muszą zgłaszać do niej wszelkie działania przestępcze mające wpływ na budżet UE. Domniemane przypadki nadużyć finansowych i innych przestępstw mogą być zgłaszane również przez osoby fizyczne.

Jak dotąd do Prokuratury dołączyły 22 państwa członkowskie, które w ramach tzw. wzmocnionej współpracy chcą chronić unijny budżet przed nadużyciami. Są to:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Włochy. Wkrótce w tym gronie może znaleźć się Polska.

