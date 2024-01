Kierwiński o sprawie Kamińskiego i Wąsika. „Policja czeka na stosowne polecenie”

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik pod koniec ubiegłego roku zostali skazani prawomocnym wyrokiem na karę dwóch lat pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową. Do zatrzymania jeszcze nie doszło, ponieważ ze względu na mandat poselski obaj chronieni są immunitetami. Złożone zostały już wnioski o ich wygaszenie, jednak w przypadku Macieja Wąsika Sąd Najwyższy wydał w czwartek kontrowersyjną decyzję blokującą ten ruch.

Szef MSWiA komentuje

Do sprawy odniósł się Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, następca Mariusza Kamińskiego. „W związku ze sprawą dwóch byłych posłów – Kamińskiego i Wąsika oraz apelami skierowanymi do Policji, przypominam, że najpierw niezbędne jest polecenie sądu zgodnie z art. 79 § 1 KKW. Potem policja doprowadzi byłych posłów” – napisał w mediach społecznościowych polityk.

Przytoczony przez ministra artykuł Kodeksu karnego wykonawczego mówi o zatrzymaniu i doprowadzeniu do skazanego do aresztu śledczego oraz o wezwaniu do stawienia się w areszcie śledczym. Na obie czynności polecenie wydać musi sąd. Ten, ze względu na nierozstrzygniętą kwestię mandatów poselskich i idących za nimi immunitetów polecenia wydać na razie nie może.

„Działamy w granicach prawa” – zapewnił Marcin Kierwiński. „Kamiński i Wąsik łamali prawo oraz nadużywali władzy. Dlatego dziś są skazani. My szanujemy prawo i nie nadużywamy władzy. Policja czeka na stosowne polecenie sądu” – dodał.

Drugiego ułaskawienia nie będzie

Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika ciągnie się od kilkunastu lat, jednak teraz wróciła głośno w czerwcu ubiegłego roku po tym, jak Sąd Najwyższy orzekł, że zarządzone w 2015 roku ułaskawienie posłów przez prezydenta Andrzeja Dudę jeszcze przed uprawomocnieniem się wyroku nie wywołało skutków prawnych.

W grudniu Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie skazał ich na dwa lata pozbawienia wolności. Kancelaria Prezydenta RP uważa jednak, że ułaskawienie nadal obowiązuje i deklaruje, że drugiego ułaskawienia nie będzie.

– Od 16 listopada 2015 roku, kiedy prezydent podjął decyzję o ułaskawieniu, panowie Wąsik, Kamiński oraz dwaj funkcjonariusze CBA są skutecznie ułaskawieni. Nic się nie zmieniło – zapewnił w piątek rano Wojciech Kolarski, minister w KPRP, podczas rozmowy w RMF FM.

Czytaj też:

Maciej Wąsik uderza w Szymona Hołownię. „Jest strasznym narcyzem”Czytaj też:

Tusk do Kaczyńskiego: To się skończyło, Jarosławie, i to nigdy nie wróci