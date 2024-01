Wąsik odebrał postanowienie marszałka Hołowni. „Wracam do obowiązków!”

Maciej Wąsik odebrał postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mu mandatu poselskiego. „Zwraca się w nim, by do czasu rozstrzygnięcia odwołania do SN wstrzymać się od obowiązków poselskich. SN rozstrzygnął odwołanie na moją korzyść 4 stycznia” – poinformował we wpisie opublikowanym w serwisie X (dawniej Twitter) polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Wąsik zapowiada powrót do Sejmu

„Zatem wracam do obowiązków! 10 stycznia w Sejmie!” – ogłosił. Swoją obecność na kolejnych posiedzeniach zapowiedział również Mariusz Kamiński. – Tylko przemoc fizyczna wobec mojej osoby uniemożliwi mi wzięcie udziału w głosowaniach – zadeklarował na antenie RMF FM.

W gmachu przy ul. Wiejskiej trwają jednak konsultacje w ich sprawie. – Plan działania jest. Natomiast uznałem za stosowne skonsultować go przede wszystkim z najważniejszymi urzędnikami w państwie – zapowiedział rozmowy Szymon Hołownia.

Konsultacje marszałka Hołowni

Marszałek Sejmu spotkał się już z ministrem sprawiedliwości. – Myślę, że mamy tutaj jasną sytuację. Panowie są skazani prawomocnym wyrokiem, ich mandaty zostały wygaszone. Natomiast przed Sądem Najwyższym trwa spór dotyczący tego, czy było to skuteczne – przekazał dziennikarzom Adam Bodnar. Podkreślił również, że postępowanie przed SN ma „charakter formalny”, a organ w pewnym sensie pełni rolę „notariusza”.

Jak ustaliła PAP, na poniedziałek, 8 stycznia zaplanowano również rozmowy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Marcinem Wiąckiem i sędziami w stanie spoczynku. W tym samym dniu Szymon Hołownia ma udać się także na „pilne spotkanie” z Andrzejem Dudą. We wtorek, 9 stycznia odbędzie z kolei rozmowę z przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej Sylwestrem Marciniakiem.

