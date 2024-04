Poseł Konfederacji ma dość Ostatniego Pokolenia. Tym filmem jednak przesadził?

Poseł Ryszard Wilk we wtorek 23 kwietnia na swoim profilu na Facebooku zamieścił fragment serialu komediowego „Bellas Artes”. To hiszpańska produkcja, opowiadająca o losach dyrektora muzeum sztuki w Madrycie, który według opisu „napotyka całą gamę różnych okoliczności i konfliktów”.

Poseł Wilk i ostry „żart” z aktywistami

Problem w tym, że wycięty fragment polityk Konfederacji opatrzył podpisem: „Ostatnie Pokolenie kontra miłośnik sztuki”. Na fragmencie serialu widzimy, jak mężczyzna strzela z broni palnej do aktywistów, którzy w ramach protestu oblali farbą obraz w jego muzeum.

Nie trzeba szczególnie wnikliwej interpretacji, by dostrzec we wpisie polityka sugestię przemocowego rozwiązania kwestii aktywistów klimatycznych i Ostatniego Pokolenia. Choć oczywiście można traktować to jedynie jako żart, to jednak część internautów uważa, że poseł przesadził. W ich ocenie parlamentarzyście taka aktywność zwyczajnie nie przystoi.

Więcej osób jednak komentowało pozytywnie, popierając posła i krytykując aktywistów. „A teraz wyobraźmy sobie analogiczną sytuację, ale zamiast oburzonego miłośnika sztuki, mamy gorliwego wyznawcę wiary mojżeszowej, a zamiast chuliganów z farbą, będziemy mieli chuligana z gaśnicą” – pisał jeden z fanów polityka.

Aktywiści klimatyczni szukają sojuszników

Przy zdjęciach z kwietniowego protestu Ostatniego Pokolenia zamieszczono apel o dołączenie do sprawy i zapowiedziano zbiórkę. „Dołącz do osób działających wobec zapaści klimatycznej. Najbliższe spotkanie w czwartek 18.04 o 18.00 przy Kruczej 17” – napisali aktywiści na Facebooku.

W odnośniku do wydarzenia przeczytać mogliśmy kilka kolejnych zdań na temat celów grupy. „Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które żyje z dostępem do pełnej wiedzy o kryzysie klimatycznym, a zarazem ostatnim pokoleniem, które wciąż ma szansę powstrzymać jego najgorsze skutki” – podkreślali aktywiści.

„Potrzebujemy ludzi, którzy się sprzeciwią. Spotykamy się, by porozmawiać o naszych planach, wartościach i społeczności. I odpowiemy na najważniejsze pytanie – jak działać wobec katastrofy?” – dodawali, zapowiadając spotkanie przy ulicy Kruczej w Warszawie.