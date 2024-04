Wybory do Parlamentu Europejskiego. Ile zarabia europoseł?

Wybory do Parlamentu Europejskiego już wkrótce, kolejne partie polityczne przedstawiają swoich kandydatów na europarlamentarzystów. To ważne wybory, zwłaszcza w kontekście rosyjskiej agresji za naszą wschodnią granicą. Każdy Polak uprawniony do głosowania (mający ukończone 18 lat i posiadający czynne prawa wyborcze) powinien zagłosować zgodnie ze swoim sumieniem, by wygrać najlepsze jego zdaniem osoby, które będą reprezentować Polskę w Brukseli w kolejnej kadencji.

Kiedy odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego?

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się pomiędzy 6 a 9 czerwca. Obywatele krajów Unii Europejskiej zagłosują na swoich przedstawicieli i wybiorą posłów i posłanki do Parlamentu Europejskiego. Polska delegacja w Europarlamencie będzie liczyć 53 posłów, o jednego więcej niż w poprzedniej kadencji. Polacy ruszą do urn wyborczych w niedzielę 9 czerwca.

Kto może zostać europosłem?

Kandydatem na europosła może zostać osoba, która:

ma ukończone 21 lat

jest obywatelem Polski lub obywatelem UE

ma prawo do wybierania w tych wyborach;

nie jest pozbawiona praw publicznych i wyborczych

od przynajmniej pięciu lat mieszka w Polsce lub na terenie kraju znajdującego się w Unii Europejskiej

Ile zarabia europoseł?

Chętnych na stanowiska europosłów w Parlamencie Europejskim jest wielu. Powodem jest m.in. wysoka pensja. Miesięczne podstawowe wynagrodzenie posła do Parlamentu Europejskiego wynosi 10 075,42 euro brutto przed opodatkowaniem. Po potrąceniu podatków europodeł otrzymuje ok. 7854 euro netto. To ponad 34 tysiące złotych na rękę.

Oprócz wynagrodzenia podstawowego, europosłowie otrzymują też dietę. Wynosi ona prawie 5 tysięcy euro miesięcznie, a dokładnie 4950 euro. To ponad dwadzieścia tysięcy złotych. Dieta ma posłużyć posłom na opłacenie wydatków związanych z wynajmem biura, zakupem materiałów biurowych czy oprogramowania. Dodatkowo eurodeputowani dostają wynagrodzenie na posiłki, które wynosi 350 euro dziennie (1500 zł).

Jak widać, praca w Parlamencie Europejskim jest bardzo odpowiedzialna, ale też lukratywna.

