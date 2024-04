Donald Tusk uderza w Mateusza Morawieckiego. „Głupota? Zdrada?”

W piątek Mateusz Morawiecki pojawił się w Budapeszcie na międzynarodowej konferencji środowisk narodowo-konserwatywnych (CPAC). Wydarzenie zostało zorganizowane przez węgierski Fidesz, partię premiera Viktora Orbána, który mimo agresji Rosji na Ukrainę, wielokrotnie pokazywał swoją prorosyjską politykę.

Morawiecki w Budapeszcie krytykuje „przyjaciół Tuska”

W sobotę były premier zamieścił na swoim profilu w portalu X wideo z fragmentem swojego przemówienia, na którym przypomniał o tym, jak jako jeden z pierwszych światowych przywódców pojechał na Ukrainę w pierwszych tygodniach wojny. „Byliśmy pierwsi w Kijowie, pierwsi do pomocy. Zawsze po stronie Ukrainy, zawsze przeciwko Putinowi” – napisał Morawiecki w komentarzu do nagrania.

– Przypomnę, że wraz z moim przyjacielem, który jest tutaj z nami, Janezem Jansą [ówczesnym premierem Słowenii – red.], dwa i pół tygodnia po ataku rosyjskiej armii na Ukrainę, wraz z premierem Czech Peterem Fialą i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim byliśmy pierwszymi przywódcami na świecie, którzy przybyli do Kijowa – mówił Morawiecki w samym przemówieniu. – Staraliśmy się robić wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć Ukrainę w walce przeciwko Rosji. Dokładnie w tym samym czasie przyjaciele Donalda Tuska, mojego politycznego przeciwnika, oferowali prezydentowi Zełenskiemu ucieczkę z Kijowa, a Ukrainie 5000 hełmów. Możecie sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby rzeczywiście rady przyjaciół Donalda Tuska zostały przyjęte. Żylibyśmy wtedy w zupełnie innym świecie, a rosyjska armia byłaby już na naszych granicach. Myślę, że żylibyśmy w dużo gorszym świecie – stwierdził były premier i wiceprezes PiS.

Tusk odpowiada Morawieckiemu. Nawiązał do dzisiejszego ataku Rosji

Na nagranie opublikowane przez Morawieckiego błyskawicznie zareagował premier Donald Tusk. Szef rządu w swoim wpisie nawiązał do dzisiejszego ataku Rosji na Ukrainę, podczas którego Polska dwukrotnie musiała poderwać swoje myśliwce.

„Na okręg lwowski spadły dziś dziesiątki bomb i rakiet. Jedna z nich 15 km od naszej granicy. Morawiecki w tym czasie ustala w Budapeszcie wspólną antyeuropejską strategię z proputinowskimi politykami skrajnej prawicy. Głupota? Zdrada? Czy jedno i drugie?” – napisał premier Tusk.

Morawiecki nie zostawił wpisu Tuska bez odpowiedzi.

„Jest Pan nędznym propagandystą, który jest współodpowiedzialny za to, co dzieje się dziś na Ukrainie” – napisał. „W czasie, gdy realizowaliście reset z Rosją oni się zbroili i szykowali plany zniszczenia Ukrainy. Tak mocno spaliście w Europie, że Niemców trzeba było budzić przez kilka dni po wybuchu wojny. Gdyby nie polski rząd w lutym 2022 roku to Ukraina mogła upaść” – dodał.

