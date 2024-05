Kosiniak-Kamysz ma spakowany plecak ewakuacyjny. „Trzeba być gotowym na każdą sytuację”

Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w programie „Gość Radia ZET”. Na antenie przyznał, że przed pierwszym wyjazdem na Ukrainę po wybuchu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji przygotował tzw. plecak ewakuacyjny z najpotrzebniejszymi rzeczami.

Kosiniak-Kamysz spakował plecak ewakuacyjny

– On do dzisiaj jest spakowany – dodał wicepremier. Podkreślił, że nie mówi o tym po to, żeby straszyć społeczeństwo, ponieważ o zagrożeniu uświadamiane jest nieustannie. Celem rządu jest prowadzenie działań, które sprawią, że obywatele będą odpowiednio przygotowani na ewentualne niebezpieczeństwo, zdając sobie sprawę z siły wspólnoty narodowej.

– Po to szkolimy na przykład dzieciaki w szkole. „Edukacja z wojskiem”, taki projekt zaczęliśmy z minister Nowacką od 6 maja tego roku, żeby przygotowywać je, gdzie jest zbiórka, ewakuacja, co oznacza alarm, gdzie zadzwonić, jak się zachować – wyjaśnił. Jednocześnie podkreślił, że „plecak bezpieczeństwa” jest przydatny nie tylko w czasie wojny, ale też podczas klęsk żywiołowych.

Minister obrony narodowej porównał jego przygotowanie do szykowania wyprawki przed narodzinami dziecka. – To musi być gotowe nie na dzień porodu, tylko dużo wcześniej (...) Trzeba być gotowym na każdą sytuację – stwierdził.

Zalecenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Zgodnie z zaleceniami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w plecaku ewakuacyjnym powinno znaleźć się m.in. radio na baterie, latarka z bateriami, najpotrzebniejsze dokumenty, gotówka i apteczka. Wspomniano także o gwizdku, zapałkach lub zapalniczce, maskach ochronnych i mapach.

twitter

Spakować należy również posiłki na dwa dni, komplet sztućców, otwieracz do puszek i butelkę filtrującą. Pełna lista przydatnych przedmiotów znajduje się w rządowym dokumencie „Bądź gotowy! Poradnik na czas kryzysu i wojny”.

Czytaj też:

Wojskowa Służba Zdrowia w rozsypce? Ambicje personalne mają blokować reformyCzytaj też:

Nie milkną echa zatrzymania rosyjskiego dezertera. Narastają teorie spiskowe