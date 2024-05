Komisja ds. wpływów rosyjskich ma wrócić po zmianach. „Prezydent nie oczekuje politycznej gry”

W piątek odbyło się kolejne zwołane przez premiera Donalda Tuska posiedzenie Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Spotkanie z udziałem premiera, szefów służb, kilku ministrów i przedstawiciela prezydenta było ponownie poświęcone sprawie ucieczki sędziego Tomasza Szmydta na Białoruś.

Rząd planuje reaktywację komisji ds. wpływów rosyjskich

Po posiedzeniu kolegium minister–koordynator służb specjalnych, a wkrótce także nowy szef MSWiA Tomasz Siemoniak opublikował w mediach społecznościowych komunikat.

„Kolegium ds. Służb Specjalnych, które odbyło się 10 maja br. zapoznało się z informacjami szefów służb specjalnych na temat aktualnych ustaleń dot. okoliczności ucieczki Tomasza Szmydta na Białoruś i jego współpracy z obcym wywiadem. Trwają intensywne czynności śledcze polegające na przesłuchaniach, przeszukaniach i zabezpieczaniu materiału dowodowego” – czytamy.

Jednocześnie w komunikacie poinformowano, że Kolegium „przyjęło do wiadomości założenia nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich, których intencją jest wyeliminowanie niekonstytucyjnych zapisów i szybkie powołanie komisji pod nadzorem ministra sprawiedliwości. Planowane jest przyjęcie projektu przez Radę Ministrów 21 maja br. i skierowanie na najbliższe posiedzenie Sejmu”.

Chodzi o powołaną jeszcze za czasów PiS komisję, która swojego czasu wzbudziła ogromne kontrowersje i oskarżenia, że ma być narzędziem wymierzonym w ówczesną opozycję.

„Kolegium wysłuchało informacji o skierowaniu przez Ministra Koordynatora Służb Specjalnych próśb do I Prezes Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Prokuratora Generalnego o podjęcie współpracy nad nowymi regulacjami w zakresie ochrony informacji niejawnych w wymiarze sprawiedliwości” – czytamy dalej w komunikacie po spotkaniu. „Kolegium zapoznało się z raportem Komendanta Głównego Straży Granicznej na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej oraz najbliższymi planowanymi działaniami służb państwowych w tym zakresie” – dodano.

Szef BBN: Prezydent oczekuje rzetelnych wniosków. Nie politycznej gry

Do pomysłu reaktywacji Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich szybko odniósł się szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera.

„Prezydent od dawna stoi na stanowisku, że kwestia zagrożenia rosyjskimi wpływami powinna zostać zbadana i obejmować okres nawet dwóch dekad. Co więcej, taka komisja powinna powstać od razu po wybuchu wojny na Ukrainie tak jak miało to miejsce także w innych krajach; dziś wszelkie działania są wręcz spóźnione. Prezydent podnosił to kilkukrotnie” – czytamy w jego wpisie w serwisie X. „Dobrze, że obecny rząd zaczyna podzielać to stanowisko. Prezydent deklaruje, jak i oczekuje współpracy w tej sprawie” – dodał.

Siewiera podkreślił, że Prezydent do konkretnych propozycji zmian w ustawie odniesie się po ich przedstawieniu.

„Na pewno Prezydentowi zależy, aby działania nie miały charakteru politycznego. Temu służyła prezydencka nowelizacja ustawy przyjętej przez poprzedni parlament. Prezydent oczekuje udziału ekspertów i rzetelnych wniosków dotyczących wzmacniania państwa. Nie politycznej gry” – podkreślił szef BBN.

Czym jest Kolegium ds. Służb Specjalnych?

Kolegium ds. Służb Specjalnych jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy rządzie. Zajmuje się działaniami polskich służb, m.in. ABW, CBA i SKW. Na czele kolegium stoi premier, a w skład wchodzą szefowie: MSW, MON, MSZ, Ministerstwa Finansów, minister koordynator służb specjalnych i szef BBN. W posiedzeniach uczestniczą często szefowie poszczególnych służb oraz przewodniczący sejmowej komisji ds. służb specjalnych.

Poprzednie spotkanie kolegium miało miejsce 8 maja.

