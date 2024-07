Poruszający wpis Joanny Muchy. „Jedenaście dni bólu”

Wpis w mediach społecznościowych Joanny Muchy pojawił się w poniedziałek wieczorem. „To zdjęcie z piątku jedenaście dni temu, przed operacją. Zdjęcia z kolejnych dni nie nadają się do publikacji” – wytłumaczyła najpierw wiceministra.

„Jedenaście dni bólu i cudem odzyskane życie, lekarzom będę wdzięczna do końca tego nowego, odzyskanego” – napisała emocjonalnie polityczka.

Osobisty apel Joanny Muchy

Joanna Mucha stwierdziła, że mogła tego wszystkiego uniknąć, gdyby tylko wcześniej zdecydowała się pójść do lekarza. „Wiecie, dlaczego to wszystko? Dlatego, że przez trzy miesiące wybierałam się na badania profilaktyczne i się nie wybrałam. A w tych badaniach wszystko byłoby widoczne i nie trzeba byłoby kroić w trybie ostrym” – czytamy.

Wiceministra zwróciła się w tej sprawie bezpośrednio do odbiorców. „Proszę Was, błagam na wszystko, nie odkładajcie badań profilaktycznych, naprawdę warto je zrobić, naprawdę nic nie jest ważniejsze, naprawdę to może uratować życie. Zdrowia Wam życzę z całego serducha” – zaapelowała.

Politycy odpowiadają na wpis Joanny Muchy

Pod wpisem polityczki pojawiły się liczne komentarze innych parlamentarzystów życzących jej pomyślności. „Z całego serca życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Uściski” – napisała jej klubowa koleżanka Ela Burkiewicz. „Asiu, cieszę się, że już dobrze. I dziękuję za twoje słowa! Tak ważne i oczywiste, a konieczne do powtarzania” – dodała inna posłanka Polski 2050 Wioleta Tomczak.

Miłe słowa popłynęły także z innych ugrupowań. „Uściski serdeczne i mnóstwo zdrowia” – napisała wiceministra Urszula Zielińska z Zielonych. „Uściski mocne oraz dużo zdrowia” – dodał poseł Koalicji Obywatelskiej Franek Sterczewski.

Podobny wpis zamieścił Zbigniew Ziobro

Joanna Mucha nie jest jedyną osobą ze świata polityki, która zwraca się z podobnym apelem w ostatnim czasie. W marcu wpis o podobnym wydźwięku zamieścił Zbigniew Ziobro, który od kilku miesięcy zmaga się z rakiem przełyku.

„Wiemy, że jest taka choroba jak rak, że zbiera swoje ofiary, ale zwykle myślimy, że nas to nie dotyczy. Nie opierajcie Państwo na takim przekonaniu swojej przyszłości, swojego życia i życia Waszych bliskich. Badajcie się regularnie, a niepokojące symptomy konsultujcie ze specjalistami. Nowotwór to podstępny wróg” – pisał w mediach społecznościowych były wiceminister sprawiedliwości.

