Rusza Tarcza Wschód. „Największy projekt od czasów II wojny światowej”

Jak powiedział wiceminister Cezary Tomczyk, projekt Tarcza Wschód to projekt strategiczny i europejski. Podkreślił, że „nie możemy być w takiej sytuacji, że granica wschodnia i północna jest tylko polską granicą. Jest to też granica Unii Europejskiej i NATO”. – W przypadku jakiegoś skrajnie czarnego scenariusza projekt ma pozwolić na to, by odepchnąć wroga i nie dopuścić go nawet na centymetr na własne terytorium – dodał.

– W pierwszej kolejności odstraszyć, zbudować taką infrastrukturę, zbudować takie zdolności, które pozwolą na wytworzenie takiej świadomości, też u naszych potencjalnych przeciwników, żeby nikt nie ważył się nigdy zaatakować Rzeczypospolitej Polskiej – podkreślił.

Tarcza Wschód „programem odstraszania i obrony”

Cezary Tomczyk zaznaczył również, że to największy tego typu projekt od czasów II wojny światowej „nie tylko w Polsce, ale i w Europie”.

Z kolei wiceminister resortu obrony, Paweł Bejda zapowiedział, że początki prac będzie można zobaczyć już niedługo, a „za jakiś czas poważne efekty”.

Dodatkowo, by wzmocnić wschodnią granicę, zwiększono liczebność żołnierzy o tysiąc osób. Ruszyło także Centrum Koordynacji Działań dla wszystkich służb. Żołnierze również zostali uwzględnieni w działaniach MON, mają być wyposażeni szybciej, niż wcześniej zakładano.

Zmiany na granicy

– To jest naprawdę news: rozpoczęliśmy działania, by pozyskać 150 opancerzonych pojazdów wojskowych, które będą przewozić naszych żołnierzy i chroniły ich przeciwko atakami z zewnątrz. Pojazdy będą służyły na granicy i pozyskamy je w pilnej potrzebie operacyjnej – ujawnił Bejda.

Cezary Tomczyk zapowiedział także „Operację Podlasie”. – Od 1 sierpnia […] rusza operacja „Bezpieczne Podlasie”. To jest operacja, która jest czymś zupełnie nowym […] potrzebujemy ujednolicenia tego procesu, tak, żeby żołnierz wiedział, przez kogo jest dowodzony, żeby była jednolitość, jeżeli chodzi o granicę wschodnią i północną – mówił polityk.

Generał Wiesław Kukuła, pełniący funkcję szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zaznaczył z kolei, że w ciągu ostatniego półrocza „dokonaliśmy wielkiego przewartościowania i zmian w funkcjonowaniu naszych sił skierowanych do wsparcia Straży Granicznej na granicy z Białorusią”.

