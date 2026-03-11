Kolejny kraj uwolni rezerwy ropy. Niemcy już to zrobiły. A Polska?

Władze Japonii ogłosiły w środę 11 marca 2026 r., że od poniedziałku 16 marca 2026 r. zaczną uwalniać rezerwy ropy naftowej. Resort gospodarki, handlu i przemysłu w Tokio przekazał, że na rynek trafi ok. 80 mln baryłek. Decyzja ta jest następstwem blokady cieśniny Ormuz.

Premier Japonii Takaichi Sanae ogłosiła, że Japonia uwolni zgromadzone ceny ropy i benzyny w związku z nasilającą się sytuacją w sprawie Iranu.

Takaichi rozmawiała z dziennikarzami od wczesnych godzin rannych w środę 11 marca w rezydencji premiera. Powiedziała, że import ropy naftowej do Japonii ma znacznie spaść od końca marca, ponieważ tankowce skutecznie nie były w stanie przepłynąć przez Cieśninę Ormuz.

Powiedziała, że Japonia planuje wykorzystać krajowe zapasy, aby zapobiec zakłóceniom w dostawach benzyny i innych produktów naftowych. Powołała się na dużą zależność kraju od Bliskiego Wschodu w zakresie importu ropy, w porównaniu z innymi krajami.

Takaichi ogłosiła, że Japonia rozpocznie wydanie już w poniedziałek, nie czekając na formalną decyzję o międzynarodowym skoordynowanym wydaniu z udziałem Międzynarodowej Agencji Energii. Powiedziała, że Japonia przejmie inicjatywę, aby złagodzić oczekiwaną lukę w podaży i popycie na globalnym rynku energii.

Powiedziała, że jako pierwszy krok rząd uwolni na razie 15-dniowe rezerwy ropy naftowej w sektorze prywatnym i jednomiesięczne zapasy państwowe, dostarczając je do krajowych rafinerii tak szybko, jak to możliwe. Dodała, że Japonia będzie również szybko wykorzystywać wspólne zapasy w krajach produkujących ropę naftową.

Takaichi powiedziała, że poinstruowała ministra przemysłu Akazawę Ryosei, aby szybko wdrożyła środek nadzwyczajny, aby zapobiec drastycznym zmianom cen paliw, zauważając, że podwyżki cen spodziewane są, gdy ceny ropy naftowej wzrosną.

Powiedziała, że rząd planuje ograniczyć średnią krajową cenę detaliczną benzyny za litr do około 170 jenów, czyli około 1,07 dolara, i podjąć podobne środki w przypadku lekkiej ropy naftowej, ciężkiej ropy naftowej, nafty i innych powiązanych produktów.

Japonia dysponuje rezerwami ropy naftowej wystarczającymi na pokrycie 254 dni krajowego zapotrzebowania, jednak w dużym stopniu pozostaje uzależniona od dostaw z Bliskiego Wschodu. Jest to pierwsza tak znacząca, samodzielna interwencja władz od czasu kryzysu naftowego z lat 70.

