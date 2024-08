Stopnie alarmowe w kraju. Premier podjął decyzję

Podpisane zarządzenia dotyczą przedłużenia obowiązywania stopni alarmowych: 2. stopnia BRAVO i 2. stopnia BRAVO-CRP na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami RP.

"Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania" – przypomniało RCB.

Stopnie alarmowe. O co chodzi?

Wyjaśnijmy zatem, o co konkretnie chodzi. BRAVO-CRP jest drugim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

