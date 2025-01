Von der Leyen nie pojawi się w Polsce. Nagły zwrot

Szefowa KE Ursula von der Leyen nie pojawi się w Polsce w związku z inauguracją polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej – przekazał Polskiej Agencji Prasowej rzecznik Komisji Europejskiej Stefan de Keersmaecker. Powodem nieobecności von der Leyen jest zapalenie płuc. Przewodnicząca KE odwołała swoją swoje zobowiązania z najbliższych dwóch tygodni.

Ursula von der Leyen odwołała wizytę w Polsce. Wizyta kolegium komisarzy zostanie przełożona

W związku z tym przełożone zostanie wyjazdowe posiedzenie Komisji Europejskiej, któremu von der Leyen miała przewodniczyć. Wizyta kolegium komisarzy zaplanowana została pierwotnie na 9-10 stycznia w Gdańsku. Dziś, w piątek 3 stycznia w Warszawie, odbędzie się z kolei gala otwarcia polskiej prezydencji w Radzie UE.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r. Polska po raz drugi obejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Hasło przewodnie polskiego przewodnictwa brzmi: „Bezpieczeństwo, Europo!”. Priorytety polskiej prezydencji to: zdolność do obrony, ochrona ludzi i granic, odporność na obcą ingerencję i dezinformację, zapewnienie bezpieczeństwa i swobody działalności gospodarczej, transformacja energetyczna, konkurencyjne i odporne rolnictwo, bezpieczeństwo zdrowotne.

Polska prezydencja w Radzie UE. Szefowa Komisji Europejskiej zabrała głos

„Cieszę się, że polska prezydencja skupia się na bezpieczeństwie Unii we wszystkich jego wymiarach. W pierwszej połowie 2025 r. uruchomimy wiele ważnych inicjatyw. Jestem więc wdzięczny za determinację Polski i europejskiego ducha po naszej stronie” – komentowała w mediach społecznościowych von der Leyen. W ramach polskiej prezydencji odbędzie się 300 oficjalnych spotkań w naszym kraju w 24 miastach.

Czytaj też:

Jak Polska wykorzysta swoją prezydencję w Radzie UE? Wiceministra ds. europejskich ujawniaCzytaj też:

Wiceminister zdrowia: Musimy zabezpieczyć Europę i Polskę