Kosiniak-Kamysz bez ogródek o spowiedzi dzieci. „Marnowanie czasu”

Podczas rozmowy w RMF FM, lider PSL został zapytany, czy popiera zakaz spowiedzi osób poniżej 18. roku życia. Odpowiedź była jednoznaczna.

– Oczywiście, że nie popieram. Polska jest krajem, gdzie jest wolność religijna i to rodzice decydują, w jaki sposób wychowują swoje dzieci. To sprzeczne z konstytucją, zdrowym rozsądkiem i naszą kulturą – mówił Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier podkreślił, że państwo nie powinno ingerować w zasady poszczególnych wyznań, takie jak katechizm czy dogmaty wiary. – Podziwiam, że ktoś podejmuje takie rzeczy, bo to jest kompletnie bez sensu, marnowanie czasu. Jeżeli chcemy wolności, to przestrzegajmy konstytucji od A do Z i wolności religijnej, która była zawsze ostoją Polski – zaznaczył.

Argumenty autora petycji

Inicjatorem petycji jest Rafał Betlejewski, znany z krytycznego stosunku do Kościoła. W uzasadnieniu dokumentu pojawiły się argumenty, że „żadna obca osoba dorosła nie ma prawa przesłuchiwać dziecka sam na sam bez nadzoru opiekunów i psychologów”. Autor petycji podkreśla, że spowiednicy to najczęściej mężczyźni żyjący w celibacie, którzy nie mają odpowiedniego przygotowania psychologicznego do pracy z dziećmi.

W petycji zwrócono również uwagę na prawa dzieci do ochrony ich intymności, godności i integralności osobistej, a także obowiązek dorosłych, by zapewnić im odpowiednie bezpieczeństwo i opiekę.

