Zamieszanie wokół wykształcenia Kotuli. „Zwróciłam się do Sejmu o korektę”

Kotula w oficjalnych informacjach podała, że studiowała na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, a pięć lat nauki zwieńczony został w 2016 roku obroną pracy magisterskiej. Jak jednak ustalił w środę portal Strefa Edukacji (Polski Press), w rzeczywistości ministra nie uzyskała tam jednak wspomnianego tytułu.

Kotula miała studiować na Wydziale Anglistyki – filologię angielską. To wszystko znajdowało się w biogramie na stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. SE skontaktowała się z rzecznikiem UAM – Małgorzatą Rybaczyńską – która potwierdziła, że szefowa resortu ds. równości z Lewicy „nie złożyła pracy magisterskiej i nie uzyskała tytułu magistra”. Kotula odniosła się do sprawy za pośrednictwem platformy X, gdzie oznajmiła, że doszło do „błędu”.

Kotula o swoim wykształceniu: Nie przystąpiłam do obrony pracy magisterskiej



Kotula opublikowała w sieci długi post, w którym szczegółowo opisała swoją ścieżkę edukacji. „Historia mojego wykształcenia przedstawia się następująco: studia pierwszego stopnia ukończyłam i pracę licencjacką obroniłam na Collegium Balticum w Szczecinie, na kierunku filologia angielska. Studia drugiego stopnia podjęłam na Wydziale Anglistyki UAM w Poznaniu” – wskazała.

Ministra zaznacza, że studiowała na obu uczelniach. „Pracę licencjacką obroniłam na Collegium Balticum w Szczecinie, na kierunku filologia angielska. Pracy magisterskiej nie przedłożyłam i nie przystąpiłam do jej obrony, pomimo zaliczenia wszystkich wymaganych przedmiotów, ponieważ przygotowania tej pracy przerwała nagła choroba bliskiej mi osoby” – wyznała.



Dlaczego na stronie Sejmu pojawiły się nieprawdziwe informacje? „Zwróciłam się do kancelarii Sejmu o korektę”

A jak doszło do tego, że na stronie Sejmu pojawiła się informacja o ukończeniu przez nią studiów drugiego stopnia? „Na stronie Kancelarii Sejmu widniała błędna informacja o tytule magistra. W momencie, w którym się o niej dowiedziałam, zwróciłam się do kancelarii Sejmu o korektę. Ta została wprowadzona. Błąd wynikał z faktu, że zgodnie z prawdą podałam na początku mojej pierwszej kadencji w Sejmie, że oprócz ukończenia studiów licencjackich na Collegium Balticum, studiowałam także na studiach magisterskich na UAM. Wyższe wykształcenie [pierwszego stopnia – przyp. red.] posiadam jednak z tytułu licencjatu uzyskanego w Szczecinie” – wyjaśnia Kotula.

Szefowa resortu na koniec podkreśliła, że „nigdy nie ubiegała się o funkcje ani stanowiska wymagające tytułu magistra”.

